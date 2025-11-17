Bị đánh hôn mê, võ sĩ Trung Quốc ly hôn vì hổ thẹn với vợ

(VTC News) -

Ngày 14/10, vụ tấn công bạo lực nhằm vào một võ sĩ quyền Anh vô địch Trung Quốc Zhou Runqi (Chu Nhuận Kỳ) và vợ xảy ra ở AÁutralia. Võ sĩ bị đánh hôn mê, còn vợ anh bị bầm tím khắp người.

Điều đáng nói là sau vụ tấn công Chu Nhuận Kỳ cho biết muốn ly hôn. Câu chuyện này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao những ngày qua.

Chu Nhuận Kỳ, 25 tuổi, sinh ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bắt đầu sự nghiệp với võ thuật cổ truyền trước khi chuyển sang quyền Anh (boxing).

Chu Nhuận Kỳ bị tấn công trên xe buýt

Năm 2023, anh giành danh hiệu WBC châu Á hạng siêu ruồi (super flyweight) với chiến thắng knock-out tại Thái Lan, trở thành nhà vô địch châu lục đầu tiên của Trung Quốc sinh sau năm 2000.

Sau khi mâu thuẫn với đội quản lý khiến sự nghiệp trong nước bị đình trệ, Chu Nhuận Kỳ cùng vợ chuyển sang Australia năm ngoái để gây dựng lại sự nghiệp quyền Anh.

Ngày 14/10, khi đang trên xe buýt ở bang New South Wales, Chu Nhuận Kỳ và vợ bị tấn công — theo video anh đăng tải sau đó. Anh cho biết, một phụ nữ đã buông lời kỳ thị chủng tộc với họ. Khi vợ anh phản ứng lại, người phụ nữ này cùng hai người đàn ông khác trở nên hung hãn.

Chu Nhuận Kỳ cố gắng che chắn cho vợ nhưng bị đâm vào đầu bằng vật sắc nhọn, khiến anh ngất xỉu. Vợ anh bị kéo xuống xe buýt và đánh đập. Nhóm tấn công bỏ trốn trước khi cảnh sát đến. Chu Nhuận Kỳ định đuổi theo nhưng bị vợ ngăn lại. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm.

Chu Nhuận Kỳ mất ý thức trên xe cấp cứu và được chẩn đoán chấn động não, còn vợ anh bị nhiều vết bầm và sang chấn tâm lý. Khi vụ việc lan truyền trên mạng, một số người dùng mạng xã hội chỉ trích Chu Nhuận Kỳ “không bảo vệ được vợ”. Một bình luận viết: “Anh đã tập quyền Anh cả đời mà lại không dùng nó khi cần nhất".

Chu Nhuận Kỳ tiết lộ vết thương ở đầu

Chu Nhuận Kỳ đáp lại rằng anh muốn phản kháng, nhưng vợ đã ngăn lại vì sợ anh sẽ bị liên lụy, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sau vụ việc, anh bỏ lỡ buổi họp báo và rút khỏi trận đấu sắp tới.

Ngày 21/10, Chu Nhuận Kỳ đăng video thông báo rằng anh dự định ly hôn sau khi trở về Trung Quốc. Chu Nhuận Kỳ nói vợ đã bỏ việc ở Trung Quốc để sang Australia ủng hộ sự nghiệp của anh, nhưng anh lại không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu. “Nếu tôi không thể giữ cho cô ấy an toàn, thì thành công có ý nghĩa gì?”, anh nói.

Chu Nhuận Kỳ ca ngợi vợ là người dũng cảm, kể rằng trước đây cô từng giúp ngăn ba thanh thiếu niên gây rối trong trung tâm thương mại.

Vợ của Chu Nhuận Kỳ

Anh nói thêm: “Tôi không xứng đáng làm chồng cô ấy. Tôi quyết định ly hôn để cô ấy có thể sống hạnh phúc hơn".

Đến nay, người vợ chưa lên tiếng công khai về vụ việc. Câu chuyện thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: “Nếu Chu Nhuận Kỳ ly hôn chỉ vì cảm giác tội lỗi thì không cần thiết. Anh nên nỗ lực hơn để mang lại cho vợ cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không nên trốn chạy.”

Người khác nói: “Có thể chính vợ anh mới là người muốn ly hôn, vì cô ấy đã chịu tổn thương quá lớn".

Một ý kiến khác lại cho rằng: “Là võ sĩ chuyên nghiệp, Chu Nhuận Kỳ hiểu rằng nếu phản kháng, mọi chuyện có thể trở nên chết người. Anh đã bảo vệ vợ trong khuôn khổ pháp luật, và cô ấy ngăn anh để bảo vệ sự nghiệp của anh. Cả hai đều đã làm đúng”.