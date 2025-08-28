Bị bạn gái 'đá', chàng béo giảm 35kg thành ‘nam thần’ siêu đẹp trai sau 3 tháng

(VTC News) -

Thừa cân không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, ngoại hình mà còn có thể là nguyên nhân làm tan vỡ tình yêu. Tiểu Khẩu, chàng trai đến từ thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bị bạn gái bỏ vì cân nặng vượt quá con số 100kg. Nỗi đau thất tình này cũng là cú hích để anh nỗ lực giảm 35kg chỉ trong ba tháng, từ 106kg xuống còn 71kg.

Không chỉ trở nên thon gọn, chàng trai này có sự lột xác mạnh mẽ về ngoại hình sau khi giảm béo, từ một người mờ nhạt thành “đẹp trai như nam thần”, khiến cư dân mạng phải kinh ngạc gọi đây là "ca lột xác thẩm mỹ tuyệt vời nhất".

Tiểu Khẩu tiết lộ rằng anh từng cực kỳ béo, vòng bụng rất lớn và đây là nguyên nhân bạn gái dứt khoát bỏ rơi anh. Sau khi chia tay, anh nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì vóc dáng cân đối và quyết định bắt đầu tập luyện.

Tiểu Khẩu đã giảm 35kg trong ba tháng. (Ảnh: Sohu)

Tiểu Khẩu thừa nhận rằng anh giảm cân nhanh như vậy hoàn toàn nhờ vào chương trình tập luyện chuyên sâu và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt: "Tôi tập thể dục một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi trưa và một lần vào buổi tối, đặc biệt chú ý đến lượng dầu và muối nạp vào. Tôi đã kiên trì thực hiện tất cả".

Tỷ lệ mỡ cơ thể của anh hiện đã giảm 12%. Những bộ vest trước đây bó sát, giờ anh cần đeo thắt lưng để quần khỏi tụt. Vẫn kết hợp thói quen sinh hoạt lành mạnh và chế độ tập luyện thường xuyên, hiện tại trông anh tràn đầy năng lượng.

Tiểu Khẩu tin rằng hành trình này tuy vất vả nhưng thật xứng đáng: "Giờ nhìn lại, tôi biết ơn trải nghiệm đó vì nó giúp tôi gặp được một phiên bản tốt hơn của chính mình".

Cân nặng của Tiểu Khẩu đã ổn định trong ba tháng nay, và anh dự định trong tương lai sẽ học các kiến ​​thức về thể hình một cách có hệ thống, biến kinh nghiệm của mình thành kỹ năng chuyên nghiệp để giúp đỡ nhiều người hơn.

Câu chuyện của Tiểu Khẩu gây sốt trên mạng xã hội, khơi nên nhiều cuộc thảo luận trực tuyến. "Giảm cân tốt cho cơ thể; nếu không thì lượng lipid và lượng đường trong máu sẽ tăng cao", "Anh ấy vô cùng quyết tâm"; "Mọi người chắc chắn tràn đầy năng lượng hơn sau khi giảm cân"…, cư dân mạng bình luận.