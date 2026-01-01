Bí ẩn bệnh nhân mổ xong bỗng dưng biết ngoại ngữ, hết thuốc là quên luôn

(VTC News) -

Một bệnh nhân tại Mỹ khiến các bác sĩ kinh ngạc khi bất ngờ giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Tây Ban Nha sau các ca phẫu thuật. Trước đó, vốn kiến thức tiếng Tây Ban Nha của anh chỉ dừng lại ở việc đếm từ 1 đến 10.

Trong suốt một thập kỷ qua, mỗi khi thực hiện các ca phẫu thuật, Stephen Chase (33 tuổi), sinh sống tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ, đều "hóa thân" thành người Tây Ban Nha khi vừa tỉnh dậy. Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra từ khi Stephen mới 19 tuổi.

Gặp phải chấn thương nặng ở đầu gối do chơi thể thao, anh được bác sĩ chỉ định lên bàn mổ để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, ngay khi vừa tỉnh lại sau thuốc mê, Stephen đã khiến đội ngũ y tế sững sờ khi trò chuyện liên tục bằng tiếng Tây Ban Nha trong suốt 20 phút.

Trước thời điểm đó, vốn ngoại ngữ của Stephen rất hạn chế. Anh thừa nhận mình không hề chú tâm vào môn tiếng Tây Ban Nha hồi trung học và chỉ nhớ được vài cụm từ cơ bản cùng cách đếm số.

Anh kể lại rằng lúc đó bản thân hoàn toàn không ý thức được mình đang dùng ngoại ngữ. Anh chỉ cảm thấy bối rối khi mọi người liên tục yêu cầu mình nói tiếng Anh, trong khi đinh ninh mình đang giao tiếp bình thường.

Các y tá rất ngạc nhiên khi thấy anh trả lời mọi câu hỏi về tình trạng đau nhức sau mổ bằng tiếng Tây Ban Nha. Stephen lúc đó nói rất lưu loát và cũng không hiểu tại sao mọi người xung quanh lại tỏ ra ngơ ngác.

Sau khi tỉnh gây mê, Stephen nói tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ, nhưng chỉ duy trì được trong vòng 1 giờ.

Đáng chú ý, hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần. Mới đây, sau khi phải thuật vách ngăn mũi, Stephen cũng nói tiếng Tây Ban Nha "như gió" lúc vừa tỉnh thuốc mê. Tuy nhiên, khả năng bất ngờ này thường chỉ duy trì trong vòng một tiếng đồng hồ trước khi anh trở lại trạng thái bình thường.

Stephen suy đoán rằng khả năng này có thể bắt nguồn từ việc anh lớn lên trong môi trường có nhiều người gốc Mỹ Latinh. Dù lúc đó không hiểu nội dung, nhưng việc tiếp xúc thường xuyên với âm điệu và cấu trúc ngôn ngữ đã vô tình giúp não bộ của anh lưu trữ chúng vào sâu trong tiềm thức.

Sau những ca phẫu thuật kỳ lạ trên, Stephen tự tin rằng bản thân mình cũng có năng khiếu về tiếng Tây Ban Nha. Gần đây, anh cũng đăng ký đi học tại Chile (một quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha) để học về tôn giáo trong vòng 2 năm tới.

Stephen cho biết hiện nay lúc bình thường anh có thể nói tiếng Tây Ban Nha khá tốt. Nhưng trạng thái sau khi gây mê bản thân được lên một đẳng cấp ngôn ngữ hoàn toàn khác, tương đương với người bản xứ. Mỗi khi đến bệnh viện, anh thường phải cảnh báo trước với các y tá về tình trạng của mình để họ không quá ngỡ ngàng.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, trường hợp của Stephen là một biểu hiện của Hội chứng Ngôn ngữ nước ngoài (Foreign Language Syndrome - FLS). Đây là một tình trạng thần kinh hiếm gặp, khiến người bệnh đột ngột chuyển từ tiếng mẹ đẻ sang một ngôn ngữ thứ hai một cách không tự chủ trong một khoảng thời gian ngắn.

Các chuyên gia cho biết FLS thường xuất hiện sau những tác động mạnh đến não bộ như: Chấn thương đầu nghiêm trọng hoặc đột quỵ; Khối u hoặc xuất huyết não; Phản ứng sau gây mê hoặc căng thẳng tâm lý cực độ.

Đối với Stephen, trạng thái "xuất thần" này thường tan biến hoàn toàn trong vòng một giờ sau khi tỉnh táo. Anh chia sẻ rằng trải nghiệm này là minh chứng thú vị cho thấy não bộ con người có thể lưu trữ những kho tàng kiến thức khổng lồ mà chúng ta bình thường không thể chạm tới.