TP.HCM ra quân chiến dịch 60 ngày tăng tốc phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Ngày 4/11, tại Bưu điện TP.HCM (số 80 Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP.HCM), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp cùng Bảo hiểm Xã hội TP.HCM tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch truyền thông với chủ đề “60 ngày tăng tốc - Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”.

Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm cao của hai ngành trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Đại biểu bấm nút khởi động chiến dịch truyền thông với chủ đề “60 ngày tăng tốc - Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”.

Chương trình được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Bưu điện Trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu và Bưu điện Trung tâm Bình Dương, với sự tham dự của lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ hai đơn vị, thể hiện tinh thần phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao của các địa phương trong vùng.

Ngay sau lễ phát động, các bưu điện trung tâm và cơ quan BHXH cơ sở đã đồng loạt triển khai hội nghị, nhóm tư vấn lưu động tại khu dân cư, khu phố, chợ truyền thống, tổ dân phố… nhằm trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Với thông điệp truyền thông “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Nơi niềm tin được bảo đảm, cuộc sống thêm an tâm”, chương trình hướng đến lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của chính sách an sinh xã hội.

Nhiều khẩu hiệu ý nghĩa được truyền tải như: Tham gia bảo hiểm y tế - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn; Tham gia BHYT - Hành động thiết thực vì bản thân và xã hội; Để giảm nỗi lo về chi phí khám chữa bệnh, hãy tham gia BHYT.

Các hoạt động truyền thông sẽ tập trung vào nhóm đối tượng là người lao động tự do, tiểu thương, chủ nhà trọ, người làm nghề buôn bán, kinh doanh nhỏ… với nhiều hình thức sinh động, gần gũi, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT.

Đặt mục tiêu cụ thể và quyết liệt, ngay trong ngày đầu ra quân, toàn hệ thống phấn đấu phát triển 3.000 người tham gia mới BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Trong 60 ngày cao điểm, mục tiêu toàn thành phố đạt 16.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 350.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Chiến dịch “60 ngày tăng tốc” không chỉ là phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu, mà còn là lời cam kết của tập thể cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và BHXH TP.HCM trong việc đưa chính sách an sinh đến gần hơn với từng người dân, lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách BHXH, BHYT - vì cuộc sống an lành, bền vững cho mọi người, mọi nhà.