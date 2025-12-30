Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Chiều 30/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tổ chức lễ công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là bước triển khai cụ thể Quyết định của UBND TP.HCM ban hành ngày 14/10/2025, về việc sáp nhập hai đơn vị y tế công lập này.

Việc sáp nhập cũng phù hợp với chủ trương của TP.HCM về tổ chức lại hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Khách nước ngoài khám ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. (Ảnh: BVCC)

Tiếp nối lộ trình này, ngày 31/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ chính thức ra mắt Cơ sở 2. Từ ngày 1/1/2026, bệnh viện vận hành với hai cơ sở khám, chữa bệnh hạng I, cùng cấp chuyên sâu, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Theo đó, cơ sở chính của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đặt tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ). Cơ sở 2 đặt tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành (Quận 1 cũ), ngay khu vực trung tâm thành phố.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Việc đưa Cơ sở 2 vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp bệnh viện mở rộng quy mô, phát triển chuyên môn sâu, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân và du khách, đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến cuối tại khu vực trung tâm TP.HCM.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: Cơ sở 2 được định hướng trở thành trung tâm cấp cứu ngoại viện, tiếp nhận và can thiệp chuyên sâu, đồng thời liên thông với cơ sở chính nhằm rút ngắn thời gian, tăng cơ hội cứu sống người bệnh.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Cơ sở này tập trung phát triển hệ thống cấp cứu - hồi sức và mô hình cấp cứu ngoài bệnh viện, trong đó có xe cứu thương hai bánh chuyên dụng để tiếp cận nhanh các ca khẩn cấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Hiện Cơ sở 2 là một trong ba trạm vệ tinh hoạt động hiệu quả của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, và là đơn vị đầu tiên trong cả nước thí điểm mô hình xe cứu thương hai bánh; đồng thời triển khai phòng tiêm chủng và các dịch vụ y tế thiết yếu phục vụ người dân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa cho lãnh đạo ngành y tế và bệnh viện. (Ảnh: Kim Dung)

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định việc đưa Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ góp phần tăng năng lực cấp cứu ngoại viện chuyên sâu của thành phố, mà còn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người nước ngoài trong bối cảnh TP.HCM đang phát triển mạnh du lịch và các hoạt động quốc tế.

Sự kiện này góp phần hoàn thiện mạng lưới y tế đô thị, nâng cao khả năng đáp ứng trong các tình huống tập trung đông người và cấp cứu thảm họa, đồng thời mở ra hướng phát triển y tế theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại trung tâm thành phố.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn là đơn vị đầu tiên trong cả nước thí điểm mô hình xe cứu thương 2 bánh. (Ảnh: BVCC)

"Ở địa chỉ 125 Lê Lợi, nghĩa là địa chỉ cũ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trước đây, là một bệnh viện cấp cơ bản, nhưng hôm nay trở thành một bệnh viện cấp chuyên sâu. Như vậy, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu mà không phải đi đến cách xa nơi mình sinh sống.

Đây là những hoạt động rất thiết thực và chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai ở một số cơ sở khác, một số địa phương khác", ông Tăng Chí Thượng nói.