Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn: Fanpage giả mạo tuyển dụng, dụ quét mã QR

(VTC News) -

Mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều fanpage giả mạo danh nghĩa Bệnh viện Bạch Mai để đăng tải thông tin tuyển dụng sai sự thật, điển hình như: Tuyển nhân viên hành chính, kế toán, chăm sóc khách hàng tại “Cơ sở 2 – Hà Nam”… Trang fanpage lừa đảo này hướng dẫn người lao động quét mã QR để ứng tuyển.

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định đây là thông tin và hành vi lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa của bệnh viện để trục lợi, gây thiệt hại cho người lao động.

Fanpage giả mạo bệnh viện Bạch Mai.

Hiện bệnh viện Bạch Mai không có bất kỳ kế hoạch uyển dụng bổ sung nào trong thời điểm này.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng khẳng định không thực hiện giao dịch, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng qua email cá nhân, Zalo không định danh hoặc các nền tảng mạng xã hội không chính thống.

Mọi thông tin tuyển dụng (nếu có) đều được công khai, minh bạch và chỉ đăng tải trên các kênh chính thức của bệnh viện.

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không liên hệ, gửi hồ sơ hoặc chuyển tiền cho các fanpage, tài khoản cá nhân giả mạo; chỉ theo dõi và tiếp nhận thông tin từ các kênh truyền thông chính thức của bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh mọi hành vi sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, thương hiệu và giả mạo danh nghĩa Bệnh viện đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện Bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, thu thập chứng cứ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.