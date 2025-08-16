Bên trong 'tổng đài' công an mỗi ngày nhận gần 3.000 phản ánh của người dân

Trung tâm thông tin chỉ huy là đơn vị thuộc Phòng Tham mưu - Công an TP Hà Nội, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố, Ban Chỉ huy Phòng quản lý, vận hành Tổng đài 113 - tiếp nhận, giải quyết tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự và Tổng đài 114 - tiếp nhận, giải quyết tình huống cháy, nổ. Đồng thời Trung tâm Thông tin chỉ huy cũng thường xuyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố giải quyết các vụ việc tại hiện trường thông qua hệ thống camera giám sát về an ninh trật tự.
Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời điểm sắp diễn ra các sự kiện lớn của đất nước và lực lượng Công an Nhân dân, đơn vị đang tích cực phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ, tăng cường công tác theo dõi, giám sát địa bàn, nhất là địa điểm tập trung đông người, khu vui chơi như Hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Ba Đình, nhà ga, bến xe... bảo đảm liên lạc thông suốt từ Trung tâm tới đơn vị ngoài thực địa, chủ động phòng ngừa và có biện pháp xử lý tình huống nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Các cán bộ, chiến sĩ trực 24/24, hàng ngày tổng đài 113, 114 tiếp nhận khoảng 2.000 - 2.500 cuộc gọi liên quan an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ của người dân. Số tin báo chính xác và được xử lý khoảng 50 - 60 tin.
Sau khi nhận được thông tin của người dân, Trung tâm thông tin chỉ huy gửi đến các đơn vị chức năng, tổ địa bàn để kiểm tra, xác minh.
Đối với các thông tin khẩn cấp và có tính chất phải giải quyết ngay, Trung tâm thông tin sẽ trực tiếp điều động lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường, nhanh chóng giải quyết vụ việc.
Bên cạnh đó, hệ thống camera tại Trung tâm thông tin chỉ huy cũng được Công an thành phố quan tâm đầu tư, phát triển với mục đích giám sát, theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung vào các tuyến phố, khu vực địa bàn trọng điểm cần lực lượng Công an có mặt để bảo vệ, giải quyết các vụ việc phát sinh.
Hệ thống camera giám sát được tích hợp nhiều tính năng hiện đại, như trí tuệ nhân tạo về nhận diện khuôn mặt, biển kiểm soát phương tiện. Qua đó kịp thời phát hiện các hành vi, dấu hiệu vi phạm pháp luật. Khi có vụ việc, vụ án xảy ra, cơ sở dữ liệu, hình ảnh mà hệ thống camera ghi nhận cũng hỗ trợ, giúp các lực lượng tổ chức truy xét, truy tìm, xác minh, điều tra, làm rõ.
Hệ thống camera tại Trung tâm chỉ huy còn hỗ trợ xử lý các tình huống ùn tắc giao thông, các vụ va chạm giao thông. Khi tình huống xảy ra, cán bộ trực sẽ kịp thời thông báo tới đơn vị công an địa bàn để điều động lực lượng đến hiện trường giải quyết, không để tình trạng ùn tắc kéo dài.
Trong ảnh: Qua hệ thống camera giám sát, cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy phát hiện xe khách dừng đỗ sai quy định trên đường Giải Phóng để bắt khách. Thông qua bộ đàm, cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy liên hệ đội CSGT địa bàn, đề nghị cử tổ công tác ra hiện trường lập biên bản xử lý tài xế xe khách vi phạm.
Một kênh tiếp nhận thông tin khác của Trung tâm thông tin chỉ huy là trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Trang mạng xã hội này có 2 chức năng: tuyên truyền về kết quả bảo đảm an ninh, trật tự, nêu gương người tốt, việc tốt, giới thiệu sự kiện và thông tin hữu ích mà Công an thành phố muốn lan tỏa; đồng thời tiếp nhận phản ánh từ người dân.
Trung tá Nguyễn Trung Kiên cho hay, đây là kênh tiếp nhận phản ánh từ Nhân dân rất hiệu quả, trung bình mỗi ngày trang Facebook nhận được 400-500 tin của người dân. Điển hình, trước đó một người dân đi tàu hoả từ miền Nam ra Hà Nội, trên chuyến tàu người này phát hiện vụ việc có dấu hiệu buôn bán trẻ em liền thông báo tới trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội đã bắt giữ, ngăn chặn được các đối tượng.
Bên cạnh việc tiếp nhận phản ánh của người dân, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội cũng được giao cho Trung tâm thông tin chỉ huy quản lý, vận hành. Đây là kênh cung cấp thông tin chính thống của Công an thành phố trên môi trường mạng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cập nhật tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Bình luận