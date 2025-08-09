Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

(VTC News) -

Sáng 9/8, một cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Người dân ở gần hiện trường sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng và người bên trong tháo chạy ra ngoài.

Lưa ngùn ngụt bốc ra từ cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch.

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, vụ cháy xảy ra tại ki ốt B7 phố Phạm Ngọc Thạch. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an phường Kim Liên điều động cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với các lực lượng chữa cháy tại chỗ, dân quân tự vệ khẩn trương vận chuyển các phương tiện chữa cháy đang có đến hiện trường dập lửa.

Đội Cảnh sát PCCC số 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội cũng phối hợp triển khai chữa cháy, cứu nạn. Đến 8h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định không có thương vong về người. Các cơ quan đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.