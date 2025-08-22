Bên trong khu phố đắt đỏ nhất nước Mỹ

Việc mua nhà tại Gables Estates không đơn giản như nhiều khu vực khác. Người mua phải nộp đơn và được chấp thuận để trở thành thành viên của Gables Estates Club Inc...và nộp lệ phí không hoàn lại 100.000 USD (2,6 tỷ VNĐ). Hầu hết chủ nhà ở Gables Estates có thu nhập trên 250.000 USD (hơn 6,6 tỷ VNĐ) mỗi năm và độ tuổi trung bình 60. (Ảnh: Kristine Villarroel/Business Insider)