Bên trong khu phố đắt đỏ nhất nước Mỹ

Gables Estates ở Miami được xếp hạng là khu phố đắt đỏ nhất tại Mỹ năm 2024, theo bảng xếp hạng của Zillow. Điều làm nên sự độc đáo của Gables Estates là sự riêng tư, tinh tế và đáng sống, những điều mà Beverly Hills không thể đáp ứng trọn vẹn. Gables Estates có 179 lô đất chủ yếu nằm ven sông, diện tích trung bình là 56.240 feet vuông (tương đương 5.240 m²). (Ảnh: FloridaStock/Shutterstock)
Dữ liệu của Zillow cho thấy Gables Estates có chỉ số giá trị nhà cao nhất cả nước, dựa trên đánh giá về giao dịch mua bán, đánh giá thuế và hồ sơ công khai, cùng với các thông tin chi tiết về nhà như diện tích và vị trí. (Ảnh: Anthony Giarrusso/Shutterstock)
Việc mua nhà tại Gables Estates không đơn giản như nhiều khu vực khác. Người mua phải nộp đơn và được chấp thuận để trở thành thành viên của Gables Estates Club Inc...và nộp lệ phí không hoàn lại 100.000 USD (2,6 tỷ VNĐ). Hầu hết chủ nhà ở Gables Estates có thu nhập trên 250.000 USD (hơn 6,6 tỷ VNĐ) mỗi năm và độ tuổi trung bình 60. (Ảnh: Kristine Villarroel/Business Insider)
Khu dân cư riêng biệt có cổng bảo vệ và an ninh chặt chẽ. Mỗi hộ dân ở đây phải nộp 7.500 USD (gần 200 triệu VNĐ) chi trả cho đội ngũ an ninh, bao gồm lực lượng bảo vệ vũ trang 24/7, hệ thống camera an ninh và camera quan sát ban đêm được giám sát và ghi hình, cùng đội tuần tra bằng thuyền bảo vệ sân sau và siêu du thuyền. (Ảnh: Kristine Villarroel/Business Insider)
Những căn biệt thự bên trong khu phố này vô cùng sang trọng. Ví dụ căn biệt thự giá 29,5 triệu USD (779 tỷ VNĐ), có hầm rượu chứa 5.000 chai, trong khi một ngôi nhà khác được định giá 47 triệu USD (1.242 tỷ VNĐ) có đèn chùm Swarovski ở gần như mọi phòng. (Ảnh: Getty Images)
Khu phố này chỉ cách một vài phút là đến nhiều trường tư thục đắt tiền. Học phí hàng năm có thể lên tới 35.000 USD (hơn 920 triệu VNĐ) cho bậc mẫu giáo, 38.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) cho bậc tiểu học và 54.820 USD (1,4 tỷ VNĐ) cho bậc trung học. (Ảnh: Miami Herald/TNS)
Xung quanh khu phố là rất nhiều cây lớn tỏa bóng mát cho người đi bộ và đạp xe. (Ảnh: Kristine Villarroel/Business Insider)
Tuy nhiên, với cư dân Gables Estates, sự tiện lợi là điều không có trong lối sống xa hoa của họ. Từ cổng vào khu dân cư có cổng bảo vệ, phải lái xe 3,2 km để đến các cửa hàng tạp hóa gần nhất. (Ảnh: Getty)
Nhiều nhà hàng gần khu phố này đều đạt sao Michelin. (Ảnh: Business Insider)
Và đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ. Giá một ly cà phê ở đây ít nhất 10 USD (hơn 260.000 VNĐ). (Ảnh: Business Insider)
Du thuyền sang trọng của cư dân tấp nập đậu ven sông. (Ảnh: Business Insider)
