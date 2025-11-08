Becamex Tokyu và AEON Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây 'Cánh rừng quê hương'

(VTC News) -

Ngày 8/11, Công ty TNHH BECAMEX TOKYU phối hợp cùng Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức Lễ Trồng Cây với chủ đề “Cánh rừng quê hương” tại Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE, phường Bình Dương.

Sự kiện đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng hướng tới cột mốc khai trương chính thức vào cuối tháng 11/2025, với gần 1.500 cây xanh được trồng, lan tỏa thông điệp về phát triển xanh, bền vững và kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Tiếp nối thành công của chương trình trước, BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức Lễ Trồng Cây lần thứ hai, thể hiện vai trò cầu nối giữa hai doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng người dân kiến tạo tương lai xanh và bền vững.

BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam chung tay trồng cây, gieo mầm xanh, dựng xây tương lai bền vững tại khu thương mại MIDORI PARK SQUARE.

Chương trình trồng cây được AEON định vị là một trong những hoạt động khẳng định mạnh mẽ Triết lý cơ bản của AEON: "Theo đuổi hoà bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng, với việc luôn lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi".

Từ năm 1991, AEON đã khởi động hoạt động trồng cây với mục tiêu bảo tồn và phát triển môi trường tự nhiên, và chương trình này đã trở thành một trong những hoạt động môi trường tiêu biểu của AEON. Theo đó, Lễ trồng cây hôm nay là một phần quan trọng nằm trong Chương trình "Cánh rừng quê hương AEON".

Gần 1.500 cây xanh được trồng tại khu thương mại MIDORI PARK SQUARE, lan tỏa thông điệp về phát triển xanh, bền vững và kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Chung tầm nhìn về phát triển bền vững, trong nhiều năm qua BECAMEX TOKYU không ngừng triển khai và đồng hành cùng các đối tác trong những hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường, đồng thời kiến tạo không gian sống xanh và bền vững tại các dự án cũng như khu vực lân cận.

Từ sự đồng hành này, BECAMEX TOKYU và AEON Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững cho khu vực phía Bắc TP.HCM (phường Bình Dương) nói riêng và Việt Nam nói chung.

Sự kiện có sự tham dự khoảng 250 khách mời, bao gồm đại diện chính quyền địa phương, cùng lãnh đạo và nhân viên đến từ Công ty TNHH BECAMEX TOKYU và Công ty TNHH AEON Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận sự hiện diện của cư dân địa phương, hội Phụ nữ, Cựu chiến binh cũng như học sinh và sinh viên đến từ các trường Đại học và THCS trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, gần 1.500 cây xanh được trồng với sự hưởng ứng tích cực của các khách mời và người tham dự.

Các loại cây được tuyển chọn kỹ lưỡng, bao gồm 3 chủng loại khác nhau, trải dài từ các loài cây thân gỗ đến các loại cây bụi và các loại hoa, phù hợp với điều kiện khí hậu – thổ nhưỡng của khu vực.

Hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, mà còn khẳng định cam kết của hai doanh nghiệp trong việc kiến tạo môi trường sống xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho cộng đồng.

Lễ trồng cây với sự tham gia nhiệt tình của Chính quyền địa phương; cư dân; Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, học sinh; sinh viên trên địa bàn và nhân viên đến từ 2 doanh nghiệp.

Hoạt động hướng đến mục tiêu chung tay xây dựng một không gian sống trong lành, mang tới nhiều cảnh quan xanh cho hôm nay và mai sau, góp phần thúc đẩy và bảo toàn đa dạng sinh học môi trường sống tại địa phương. Từ đó, người dân địa phương có thể tận hưởng không gian và cảnh quan xanh khi đến tham quan, mua sắm tại Khu thương mại MIDORI PARK SQUARE.

Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội gắn kết cộng đồng, đặc biệt là các gia đình và các em nhỏ. Mọi người có thể cùng nhau dõi theo những cây non được ươm mầm trồng hôm nay đang từng ngày phát triển, xanh tươi hơn cùng với sự phát triển của thành phố.

Thông qua hoạt động này, các em nhỏ và gia đình được khơi gợi tình yêu thiên nhiên, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, cùng chung tay vun đắp một tương lai chung tốt đẹp hơn.

Ông Shuji Hirata, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BECAMEX TOKYU chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được cùng AEON Việt Nam và các đối tác tổ chức sự kiện trồng cây hôm nay – một hoạt động mang nhiều ý nghĩa tại khu vực MIDORI PARK. ‘Midori’ trong tiếng Nhật có nghĩa là ‘xanh’, và chúng tôi tin rằng khu đô thị này sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một nơi ngập tràn tiếng cười, kết nối và mở ra nhiều cơ hội mới cho tương lai”.

Ông Shuji Hirata, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BECAMEX TOKYU chia sẻ tại buổi Lễ Trồng Cây với chủ đề “Cánh rừng quê hương.

“Hoạt động trồng cây của AEON dựa trên triết lý quản lý: “Bán lẻ là một ngành phát triển cùng cộng đồng địa phương”.

Chúng tôi tin rằng những cây xanh được trồng tại MIDORI PARK SQUARE ngày hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một không gian xanh tươi và bền vững cho cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống địa phương” - ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kết nối cộng đồng – nơi mọi người có thể thư giãn, gặp gỡ và tận hưởng những dịch vụ tiện ích hiện đại ngay trong lòng khu đô thị cho cư dân, đồng thời cũng gián tiếp tạo ra giá trị cộng hưởng cho các dự án nhà ở xung quanh trong khu vực.

Bên cạnh sự hiện diện của Khu thương mại MIDORI PARK SQUARE, đối tác thuê chiến lược Trung tâm Bách hoá Tổng hợp và Siêu thị Tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park cũng sẽ đưa vào vận hành khu siêu thị với diện tích hơn 2830 m2. Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm lý tưởng, mang đến trải nghiệm hiện đại – tiện lợi cùng các sản phẩm chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống cho khách hàng.

Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE và Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park dự kiến đi vào hoạt động vào cuối tháng 11/2025.

Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE mở rộng là giai đoạn 2 của dự án, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của cư dân tại các khu đô thị lân cận cũng như người dân khu vực xung quanh về không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng, thông qua việc mở rộng thêm các khu vực cho thuê thương mại, cảnh quan cây xanh, bãi xe hay quảng trường sự kiện.

Bên cạnh việc phát triển các không gian thương mại, chủ đầu tư BECAMEX TOKYU đã tích cực lựa chọn và hợp tác cùng các thương hiệu uy tín trên thị trường. Tiêu biểu trong số đó là Công ty TNHH AEON Việt Nam, với Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương Midori Park.

Việc mở rộng lần này giúp MIDORI PARK SQUARE trở thành điểm đến sôi động và đáng trải nghiệm hơn, khi bổ sung thêm 7 không gian thương mại mới, nâng tổng số lượng khách thuê lên 12 thương hiệu. Qua đó, cư dân và cộng đồng xung quanh sẽ được tận hưởng trải nghiệm ăn uống, mua sắm và vui chơi trở nên phong phú và hấp dẫn hơn.

AEON Bình Dương Midori Park, được phát triển theo mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn, có diện tích và các khu vực chính được thiết kế tối ưu, nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ chất lượng chuẩn AEON với giá cả hợp lý, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương.

Trực thuộc Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) chính thức được thành lập vào năm 2011.

Kể từ khi khai trương Trung tâm Mua sắm đầu tiên vào năm 2014 tại Việt Nam, AEON Việt Nam không ngừng mở rộng đầu tư và phát triển đa dạng mô hình bán lẻ, bao gồm: Trung tâm Mua sắm (Shopping Center, gọi tắt là “SC”); Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (General Merchandise Store, gọi tắt là “GMS”); Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket, gọi tắt là “SSM”); Cửa hàng Chuyên doanh (Specialty Store, gọi tắt là “SSS”); Siêu thị vừa và nhỏ (Supermarket, gọi tắt là “SM”); và Thương mại Điện tử (E-Commerce, gọi tắt là “EC”).

AEON xác định Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu trong định hướng phát triển của Tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản. Với mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn của Tập đoàn AEON trong việc “kiến tạo cuộc sống tương lai, mang lại nụ cười bừng nở cho mỗi người”, tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng tốc đầu tư, góp phần kiến tạo cuộc sống bền vững và thịnh vượng của người dân tại những nơi AEON hiện diện thông qua hoạt động kinh doanh bán lẻ.

Hơn nữa, đóng góp cho cộng đồng địa phương là một phần trong triết lý cơ bản của AEON. AEON Việt Nam xác định Phát triển bền vững là một trong những trọng điểm trong chiến lược dài hạn, dựa trên ba trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Do đó, AEON Việt Nam mong muốn đồng hành cùng Chính phủ trong việc hiện thực hóa Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam với vai trò một Nhà bán lẻ.

Đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư để góp phần phát triển hạ tầng thương mại của Việt Nam, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam thông qua hệ thống bán lẻ của AEON, cũng như chung tay phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán lẻ tại Việt Nam, hướng tới sự phát triển hài hòa cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.