Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong miếu ở Khánh Hòa

(VTC News) -

Lãnh đạo phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại ngôi miếu trên địa bàn. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng công an phường đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra, chăm sóc, sức khỏe của bé hiện bình thường.

Bé gái 3 ngày tuổi bỏ rơi trước miếu.

Trước đó, vào lúc 2h20 cùng ngày, Công an phường Ninh Hoà nhận được thông tin có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại một ngôi miếu trên địa bàn, bé gái nặng khoảng 3kg, vừa sinh 3 ngày tuổi. Bé gái được quấn trong khăn, bỏ trong một chiếc giỏ xách màu hồng và chỉ để lại ít quần áo, trên người không có thương tích gì.

UBND phường Ninh Hòa phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc, đồng thời lên phương án chăm sóc, bảo vệ cháu bé. Chính quyền đại phương cũng lên phương án tìm lại người thân của cháu, nếu không có người nhận sẽ xử lý theo quy định.

Bé được kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, vào tháng 5/2025, một cháu bé sinh non nặng 1,1kg cũng bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Ngày 21/5, cháu bé được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng sinh non ở tuần thai thứ 28, nặng chỉ 1,1kg. Cháu được chẩn đoán mắc bệnh màng trong kèm nhiễm trùng huyết – tình trạng nguy hiểm ở trẻ sinh cực non và được điều trị tích cực tại Phòng Hồi sức sơ sinh – Khoa Nhi.

Sau 3 ngày điều trị, người nhà bất ngờ bỏ cháu lại bệnh viện. Dù nhiều lần tìm cách liên hệ nhưng không thành, bệnh viện đã trình báo chính quyền địa phương. Trong

Trong suốt thời gian đó, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã tận tình chăm sóc, đồng thời kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn để có sữa, tã, quần áo và vật dụng cần thiết cho bé.

Sau 3 tháng được nuôi dưỡng và điều trị sức khỏe cháu ổn định, đạt cân nặng 3,3kg và đủ điều kiện xuất viện. Cháu bé cũng được một gia đình nhận nuôi.Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp với phường Nha Trang cũng đã tổ chức bàn giao cháu bé cho vợ chồng chị N.T.H nhận nuôi tạm thời và thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo.