Bé trai 5 tuổi khuyết tật bị người ở cơ sở giữ trẻ bạo hành dẫn tới tử vong

Ngày 5/9, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đang xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong tại cơ sở nuôi giữ trẻ ở số nhà 57 Trần Nhật Duật, TP Pleiku.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, UBND phường Ia Kring (TP Pleiku) có báo cáo về một trường hợp trẻ tử vong tại cơ sở nuôi giữ trẻ ở số nhà 57 Trần Nhật Duật. Theo đó, chiều 1/9, Công an phường Ia Kring nhận tin báo của bà Dương Thị Tùng (trú phường Yên Thế, TP Pleiku) về việc con bà là H.D.T.K (5 tuổi) bị bạo hành, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định, cháu K. bị thiểu năng, không nói được. Cháu được gia đình gửi nuôi dưỡng tại nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5/2024.

Đến chiều 1/9, cháu K. nhập khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng mê sâu, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. Trên người cháu có vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, ít chấm hai vành tai, bầm tím vùng cằm. Đến khoảng 15h cùng ngày cháu K. được chuyển xuống nhà xác bệnh viện.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Ia Kring phối hợp Công an TP Pleiku, Viện kiểm sát TP Pleiku và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) xác minh, củng cố hồ sơ. Hiện hồ sơ vụ việc đã bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp - Công an TP Pleiku thụ lý.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân trẻ tử vong do bị bạo hành. Kẻ bạo hành là người của cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi của mình.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo kiểm tra giấy phép kinh doanh và các vấn đề liên quan khác tại cơ sở này xử lý.