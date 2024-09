Đình chỉ, thu hồi giấy phép mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ em

(VTC News) -

Ngày 5/9, liên quan vụ bạo hành nhiều trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây), UBND Quận 12 đã quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở này.

Hiện Công an quận đã đưa chủ mái ấm Hoa Hồng và các bảo mẫu, nhân viên mái ấm có liên quan về trụ sở Công an quận lấy lời khai. Công an cũng đang tạm giữ các cá nhân, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đã đình chỉ, thu hồi giấy phép mái ấm Hoa Hồng. (Ảnh: Hoàng Thọ)

UBND Quận 12 cũng giao Phòng Nội vụ tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước để xảy ra sai phạm tại mái ấm Hoa Hồng.

Mái Ẩm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ. Cơ sở chuyên trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ sở, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị mồ côi, sống lang thang với quy mô chăm sóc không quá 39 trẻ.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh về việc mái ấm Hoa Hồng như "địa ngục trần gian" đối với trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở này, lực lượng chức năng Quận 12 kiểm tra và phát hiện mái ầm đang có mặt 86 trẻ. Trong đó, 15 trẻ sơ sinh; 36 trẻ từ 1-2 tuổi; 31 trẻ từ 3 - 5 tuổi đang học tại trường Mâm Non Sóc Bông; 3 trẻ từ 6 - 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Có 15 nhân viên đang phục vụ tại mái ấm Hoa Hồng.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, UBND Quận 12 đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND phường Trung Mỹ Tây phối hợp Tổ Công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa 86 trẻ đang tại đây về các cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục, chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định.

Cụ thể: 32 trẻ vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, 36 trẻ vào Làng Thiếu Niên Thủ Đức, 15 trẻ vào Làng trẻ em Gò Vấp; 2 trẻ được gia đình tiếp nhận; 1 trẻ đang nằm bệnh viện Nhi đồng điều trị bệnh viêm phổi.