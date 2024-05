Bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Thái Bình đã không qua khỏi

(VTC News) -

Tối 29/5, thông tin với PV VTC News, ông Đinh Gia Dũng – Chủ tịch UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, cháu bé 5 tuổi được xác định bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo ông Đinh Gia Dũng – Chủ tịch UBND TP Thái Bình, sau khi nắm được sự việc, 20h tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công an tỉnh cũng lãnh đạo TP Thái Bình đã nghe cơ quan chức năng báo cáo sơ bộ về sự việc đáng tiếc nêu trên.

“Giao cho Công an điều tra làm rõ, xác định nguyên nhân để đủ điều kiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thái Bình cũng sẽ cung cấp thông tin về vụ việc này cho báo chí”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết, trước sự việc đau lòng và đáng tiếc nêu trên, chính quyền địa phương cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình cháu bé.

Bé trai 5 tuổi ở TP Thái Bình bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh suốt 1 ngày.

Theo ghi nhận 21h cùng ngày, các cơ quan chức TP Thái Bình và tỉnh Thái Bình tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu được người dân cho biết, khoảng 6h sáng 29/5, cháu bé học lớp 5 tuổi được xe ô tô 36 chỗ mang BKS 17F-00091 đón đến trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (ở Lô 2021 khu 26ha, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để học buổi cuối cùng và tổng kết năm học.

Đông đảo người dân đang đứng bên ngoài hiện trường theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Khoảng 16h30, bố cháu bé đến trường đón con. Lúc các bé mặc đồng phục lên nhận giấy chứng nhận để lên lớp 1 thì bố cháu bé không thấy con lên nhận nên mới hỏi cô giáo chủ nhiệm. Tuy nhiên, cô giáo cho biết, hôm nay cháu bé không đến trường.

Thấy vậy, người bố hốt hoảng đi tìm con và tìm thấy chiếc xe ô tô nêu trên sáng đón cháu, đỗ gần trường nên mới hô hoán cùng người dân đập cửa kính xe để tìm cháu bé, thì phát hiện cháu bé nằm bất tỉnh trên xe.

“Khi chiếc cửa xe bị đập nghiêng ra, cô giáo lách vào trong rồi bế cháu bé ra. Nhìn qua tôi thấy cháu bé trắng bệch và tím hết chân tay rồi”, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc này!