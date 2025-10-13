Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(VTC News) -

Chiều 13/10, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho biết, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những thời cơ, vận hội mới và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội tập trung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự đồng thuận cao, thống nhất tuyệt đối.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Đại hội giao Ban Thường vụ Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội và đặc biệt là ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

"Với những kết quả đạt được nêu trên, chúng ta vui mừng, trân trọng báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công rất tốt đẹp", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội, Thủ tướng kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Chính phủ quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.