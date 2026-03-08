Bé gái tắm biển bị sóng cuốn tại Khánh Hoà: Đã tìm thấy thi thể

(VTC News) -

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 7/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 8 nhận tin báo từ Công an phường Đông Hải về việc có một nạn nhân nghi bị đuối nước tại khu vực bờ kè biển của phường.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là cháu Ng.Q.A. (Sinh năm 2017), trú tại Tổ dân phố 14, phường Đông Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng điều động 1 xe cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và các trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công an phường Đông Hải, UBND phường Đông Hải, lực lượng Đặc công nước số 5, Đội cứu nạn cứu hộ tình nguyện 85 cùng quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Sau 15 giờ tìm kiếm, đến 15h25 ngày 8/3, các lực lượng chức năng đã tìm đã tìm thấy cháu và thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình cháu bé bị đuối nước.

Qua vụ việc trên, các cơ quan chức năng Khánh Hòa khuyến cáo gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ nhỏ khi vui chơi gần sông, suối, ao hồ và bãi biển để phòng tránh các tai nạn đuối nước đáng tiếc.

Cũng tại Khánh Hoà, ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), lực lượng cứu nạn bãi biển Nha Trang thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã phát hiện và tổ chức cứu hộ thành công 10 người bị sóng lớn cuốn ra xa bờ khi tắm biển.

Ngoài các trường hợp được cứu nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện, đưa vào bờ 1 thi thể nam giới là người nước ngoài trôi dạt trên biển Nha Trang.

Hiện nay khu vực Khánh Hòa có gió lớn, biển động mạnh, sóng lớn, lực lượng cứu nạn đã bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở người dân cũng như du khách không xuống tắm biển khi sóng to. Tuy nhiên vẫn có một số du khách bất chấp nguy hiểm, cố tình tắm biển dẫn đến những sự cố không đáng có.