Đại úy công an cùng người dân cứu 2 cháu bé bị sóng cuốn trôi ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết Âm lịch), lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Đại úy Lê Đình Thành, cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh này, đã dũng cảm cùng người dân cứu sống 2 cháu bé bị sóng biển cuốn trôi.

Đại úy Thành cứu được 2 cháu bé bị sóng cuốn trôi. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Đại úy Thành cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong dịp Tết Nguyên đán.

Khi trên đường trở về đơn vị, đến khu vực Bãi đá Tân Thành (xã Tân Thành), Đại úy Lê Đình Thành (Phòng An ninh kinh tế), nghe tiếng người dân tri hô có trẻ em bị sóng cuốn khi đang tắm biển.

Thời điểm này, biển động mạnh, sóng lớn liên tục đánh vào khu vực gần bờ. Phát hiện 2 cháu nhỏ đang chới với giữa các đợt sóng, có nguy cơ bị cuốn ra xa, anh Thành lập tức tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai cứu hộ.

Hai nạn nhân là du khách nhỏ tuổi đi cùng gia đình đến nghỉ dưỡng, tắm biển dịp Tết sau đó bị sóng biển cuốn trôi ra xa. Sau khi được đưa lên bờ an toàn, các cháu được kiểm tra sức khỏe, trấn an tinh thần.

Gia đình các cháu xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ công an và người dân đã kịp thời hỗ trợ.

Hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm của Đại úy Lê Đình Thành tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng hành động của tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng trong mọi hoàn cảnh.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Đình Thành nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm, nhân văn, trách nhiệm vì Nhân dân.