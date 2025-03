Khởi tố con trai cấu kết với băng nhóm giả công an, cướp 2 triệu USD của mẹ

(VTC News) -

Liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD tại tỉnh Tây Ninh, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết, Công an Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Phạm Lý Phương (con ruột bị hại, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) về tội Cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cũng phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc 3 nghi phạm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai) về tội cướp tài sản.

Từ trái qua phải: Nguyễn Anh Duy, Đào Xuân Lộc và Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Theo nguồn tin, Phương là kẻ chỉ điểm, mở đường cho nhóm cướp. Phương biết gia đình vừa nhận một khoản tiền 2 triệu USD, vì cần tiền tiêu xài, Phương đã cấu kết với nhóm cướp này. Hắn gọi điện báo tin và thống nhất về thời gian, địa điểm để băng nhóm này thực hiện hành vi.

Ngày 10/3, nhóm cướp giả danh công an, đến nhà bị hại và yêu cầu trình bày nguồn gốc số tiền 2 triệu USD, và mời bị hại đến trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, khi bị hại vào thay đồ, chúng lập tức lấy toàn bộ số tiền mặt và tẩu thoát. Sau khi phi vụ trót lọt, nhóm cướp biến mất cùng số tiền.

Đến ngày 13/3, bị hại đến Công an để tố giác sự việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhanh chóng các nghi phạm. Chỉ trong ít ngày, công an đã bắt giữ hai đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ gần như toàn bộ số tiền bị cướp.

Công an đã khởi tố vụ án, bắt giam 1 người về tội Cướp tài sản, 1 người về tội Che giấu tội phạm.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc số tiền 2 triệu USD. Toàn bộ tang vật đã được giám định và gửi vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy trình tố tụng.

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi người dân, nếu phát hiện bất cứ dấu vết nào của đối tượng đang bị truy nã, hãy nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất. Đồng thời, gia đình, bạn bè của đối tượng nên thuyết phục họ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu ai cố tình bao che hoặc không tố giác, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.