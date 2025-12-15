Bắt tài xế ô tô vận chuyển trái phép 345kg pháo nổ

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Nghĩa Lâm triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn, thu giữ hàng trăm kg pháo các loại.

Nguyễn Văn Lâm (x) và tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua nắm bắt tình hình địa bàn, Công an xã Nghĩa Lâm và tổ địa bàn số 1 thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Nguyễn Văn Lâm (SN 1989, trú xóm Hòa Bình 2, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ từ tỉnh Quảng Trị đưa ra phía Bắc. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Rạng sáng 15/12, tại địa bàn phường Hoàng Mai (Nghệ An), Ban chuyên án phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi đang lái ô tô vận chuyển hàng cấm. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 23 bao tải ngụy trang bằng vỏ xác rắn, bên trong chứa tổng cộng 345 kg pháo nổ các loại, đều do nước ngoài sản xuất.

Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.