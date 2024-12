Bắt tài xế ô tô không có bằng lái gây tai nạn chết người

(VTC News) -

Ngày 27/12, tin từ Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với Trần Anh Cường (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ Luật hình sự.

Lực lượng chức năng đang thực hiện khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Anh Cường. (Ảnh: Hồng Sâm)

Theo đó, tối 22/12, Trần Anh Cường điều khiển ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe BKS: 73A-079.50 theo hướng Tây – Đông lưu thông trên đường Hùng Vương thuộc khu phố 2 (phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn,).

Quá trình điều khiển xe, Cường không có giấy phép lái xe, đi sai phần đường, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến va chạm giao thông với xe gắn máy BKS: 73AH - 024.26 do chị P.T.O.H (sinh năm 2005, trú Tổ dân phố 2, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) cầm lái chở theo sau anh N.T.V (sinh năm 2008, trú Tổ dân phố Tân Xuân, phường Quảng Phong).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hồng Sâm)

Vụ tai nạn làm cho chị P.T.O.H chết tại chỗ; anh N.T.V bị thương, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.