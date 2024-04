Bắt Phó trưởng ban và Phó trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

(VTC News) -

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam 2 bị can của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa và nhận hối lộ.

2 bị can bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, cơ quan chức năng khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi; Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi) về hành vi nhận hối lộ.

Bị can Trần Thạch Nam (46 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Phó trưởng Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi) bị bắt về hành vi đưa hối lộ.

Được biết, cuối tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi sau khi mở rộng điều tra vụ giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D thuộc Công ty Cổ phần Thuận Phát (xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa), đơn vị đã khởi tố bổ sung về tội nhận hối lộ đối với Nguyễn Thanh Chung, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 76-02D.

Trước khi bị khởi tố thêm tội nhận hối lộ, năm 2023, Nguyễn Thanh Chung bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D thuộc Công ty Cổ phần Thuận Phát.