Cảnh sát đột kích vũ trường lớn nhất Hải Phòng, phát hiện 26 người 'dính' ma túy

(VTC News) -

Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 00h15 ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố kiểm tra vũ trường New MDM (địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Lực lượng công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý.

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Vũ trường New MDM đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, được thiết kế hiện đại với quy mô 3 tầng, mỗi tầng có diện tích 1.000 m² tọa lạc tại tuyến phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. Đây được coi là điểm ăn chơi, giải trí bậc nhất tại Hải Phòng.