Bắt nhanh nghi phạm giết tài xế xe ôm trong đêm ở An Giang

(VTC News) -

Sáng 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Hồ Minh Thuận (SN 1996, trú xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang về việc phát hiện thi thể ông N.V.T (SN 1973, trú xã Quốc Thái, làm nghề xe ôm) trên Quốc lộ 91C (đoạn đường dẫn cầu Long Bình, thuộc xã Khánh An, huyện An Phú) với nhiều vết đâm.

Dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ giết người, cướp tài sản, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện An Phú điều tra và truy bắt nghi phạm.

Lực lượng chức năng đưa Hồ Minh Thuận đi thu hồi tang vật vụ án.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Thuận vào tối 28/9 khi y đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở xã Quốc Thái.

Kết quả điều tra ban đầu, vì không có tiền tiêu xài, Thuận nảy sinh ý định giết và cướp tài sản của những người hành nghề xe ôm. Sau khi mua dao, khoảng 21h ngày 27/9, Thuận đeo khẩu trang, mang theo dao và đến khu vực chợ Đồng Ky, gọi ông N.V.T. chở mình đến cầu Long Bình.

Khi đến đoạn đường dẫn lên cầu Long Bình, Thuận giả vờ yêu cầu ông T. dừng xe để đi vệ sinh. Lúc xe vừa dừng, Thuận dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ông T. hoảng sợ bỏ chạy, nhưng bị Thuận đuổi theo và tiếp tục đâm cho đến khi ông gục ngã tại chỗ.

Khi thấy ánh đèn xe máy của người dân chạy đến, Thuận bỏ chạy mà chưa kịp lấy tài sản. Trên đường tẩu thoát, Thuận vứt bỏ hung khí và thay quần áo để tránh bị phát hiện.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.