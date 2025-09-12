Bắt nhóm thanh niên dàn cảnh cướp giật 3 tỷ đồng tiền điện tử sau gần 48h gây án

(VTC News) -

Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên (PC02) vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 người liên quan vụ cướp 3 tỷ đồng tiền điện tử (USDT) của một cá nhân đến từ Đà Nẵng.

Nhóm cướp giật liều lĩnh gây án

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm nghi phạm trên về tội "Cướp giật tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1992, trú tại TP. Đà Nẵng) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp giật số tiền 3 tỷ đồng tiền điện tử (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD) vào sáng cùng ngày khi anh Đ. đang thực hiện giao dịch mua bán tại khu vực xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án.

Ban chuyên án đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 4 nghi phạm, gồm: Ngô Xuân Thảo (SN 1992, trú tại Tiên Hoa, Hưng Yên); Nguyễn Xuân Tùng (SN 1987, trú tại Đoàn Đào, Hưng Yên); Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1990, trú tại Hồ Chí Minh); Bùi Đình Danh (SN 2008, trú tại Đoàn Đào, Hưng Yên). Sau khi gây án, chúng chia nhau bỏ trốn tại nhiều địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Tang vật vụ án thu giữ được

Chiều 6/9, chỉ sau chưa đầy 48h gây án, Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ nhóm cướp giật. Tại cơ quan điều tra, chúng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm tội phạm, cơ quan điều tra đã thu giữ 1,8 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 5 điện thoại di động; đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng với số tiền 1,19 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.