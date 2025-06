Bắt nhanh nghi phạm cướp giật táo tợn trên đường ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại của hai nữ sinh khi đang di chuyển bằng xe máy điện trên địa bàn TP Vinh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h15 ngày 22/6, khi đang chạy xe máy điện trên một tuyến đường thuộc phường Trung Đô (TP Vinh), hai nữ sinh bị một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy cùng chiều áp sát và giật điện thoại di động, sau đó tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng Lò Quang Chính tại Cơ quan Công an

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc, phối hợp với Trung tâm Thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu – Công an tỉnh) và Công an phường Trung Đô khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Lò Quang Chính (SN 2008), trú tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan Công an, Lò Quang Chính đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại di động và 1 xe máy sử dụng để gây án.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.