Bắt khẩn cấp chủ nha khoa bóp cổ, dùng gậy sắt đánh khách hàng ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, TP.HCM) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T. về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mời bà Chinh lên làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị T. là khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Do mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ đã sử dụng, ngày 3/9, chị T. cùng một người bạn đến cơ sở để yêu cầu giải quyết.

Trong lúc tranh cãi, bà Chinh dùng gậy sắt dài hơn 1m đánh vào bụng và hông chị T., đồng thời giật điện thoại, làm hư hỏng tài sản. Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, bà Chinh vẫn tiếp tục hành vi bạo lực, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Hậu quả vụ ẩu đả khiến bà T. bị xây xước ở cổ, tay, vai, đau đầu phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp liên quan đến dân sự, tài chính hay dịch vụ cần giữ bình tĩnh, thương lượng hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa và các đơn vị kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.