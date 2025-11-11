Bắt kẻ dựng chuyện quen người có chức, lừa gần 2 tỷ đồng 'chạy án'

(VTC News) -

Ngày 11/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Xuân Mai (SN 1980, ngụ ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trần Xuân Mai. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, công an xác định Mai đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình có “quan hệ rộng, quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn ở Trung ương”, có thể giúp “chạy án” cho một vụ việc đang bị điều tra. Tin lời, bị hại đã nhiều lần đưa cho hắn tổng cộng hơn 1,97 tỷ đồng để lo chi phí “chạy án”.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Mai không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân từng bị Trần Xuân Mai lừa đảo hoặc có thông tin, tài liệu liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn qua số điện thoại 0903.846.602 để phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra theo quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 10/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Lê Sỹ Cường (SN 1987), Giám đốc một công ty ở TP.HCM - người đã đứng ra nhận 8 tỷ đồng từ vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) với lời hứa giúp họ “chạy án”.

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa nhưng nhanh chóng bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy bắt.

Tháng 7/2024, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vợ chồng Ngân 98 lo sợ bị xử lý nên tìm cách “chạy án”. Qua các mối quan hệ xã hội, họ biết đến Lê Sỹ Cường - người được cho là có quan hệ rộng và nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, dù đã nhận 8 tỷ đồng, Cường không thể thực hiện lời hứa “giúp thoát án” cho Ngân 98.