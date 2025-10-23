Bắt giam Lương Bằng Quang về tội Đưa hối lộ

(VTC News) -

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Đưa hối lộ; khởi tố Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Nhà chức trách xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho 1 đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, Phường Bến Thành) để nhằm mục đích không bị xử lý.

Ca sĩ Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cũng theo kết luận điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên hợp thức hóa hoạt động nhưng thực chất Ngân tự điều hành toàn bộ kinh doanh và tài chính.

Ngân 98 ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen. Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất cấm, cô đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song thực tế cả hai cùng thuộc một hệ thống.

Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan trên website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang Shopngan98. Tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân rồi gom về tài khoản của Ngân 98.

Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân 98 thu về khoảng 120 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trái phép.

Kết luận giám định xác định thực phẩm bảo vệ sức khỏe X1000 dạng hộp (trị giá gần 600 triệu đồng) là hàng giả; ba sản phẩm Collagen dạng gói là hàng giả chứa sibutramine và phenolphthalein – các chất cấm gây rối loạn tiêu hóa, tim mạch, thậm chí có nguy cơ gây ung thư.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.