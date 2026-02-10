Bắt giữ, bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ Interpol cho Hàn Quốc

(VTC News) -

Ngày 10/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm Jo Jungwoo (SN 1999) và Sim Hyeonjoon (SN 2002), cùng mang quốc tịch Hàn Quốc.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế (đánh dấu X) cho cơ quan chức năng của Hàn Quốc. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo hồ sơ truy nã, từ ngày 16/7/2024 đến 10/9/2025, Jo Jungwoo giữ vai trò Tổng giám đốc một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thực hiện 691 lượt cho vay với lãi suất lên tới 49,101%, thu lợi bất chính vượt mức lãi suất cho phép.

Trong khi đó, Sim Hyeonjoon là thành viên của tổ chức này, đã thực hiện 503 lượt cho vay từ ngày 1/2/2025 đến 10/9/2025, với lãi suất từ 28,08% đến 49,101%, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật Hàn Quốc.

Ngày 25/11/2025, Tòa án chi nhánh Ansan (thuộc Tòa án quận Suwon, Hàn Quốc) đã ra lệnh bắt giữ đối với 2 đối tượng trên. Đến ngày 9/1/2026, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ toàn cầu.

Đầu tháng 1/2026, sau khi nắm được thông tin Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đang lẩn trốn tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục Đối ngoại (Bộ Công an) triển khai các biện pháp xác minh, theo dõi.

Đến ngày 8/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đồng Nguyên. Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng truy nã đỏ quốc tế Sim Hyeonjoon và Jo Jungwoo (từ trái qua phải). (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tối 9/2, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, các đối tượng đã được di lý về nước để tiếp tục xử lý.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong gần một tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng truy nã quốc tế, trong đó có 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và 2 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc.

Việc bắt giữ, bàn giao các đối tượng truy nã theo đúng thông lệ quốc tế góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và uy tín của lực lượng Công an Việt Nam.