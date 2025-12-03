Bắt giữ tội phạm ma túy có lệnh truy nã đỏ của Interpol

(VTC News) -

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Khánh Hòa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xử lý tội phạm quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Thư khen ghi, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan).

Omokeev Ulukbek là tội phạm quốc tế bị truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, phạm tội mua bán, vận chuyển khối lượng lớn nhất gây nghiện, với khoảng 670kg heroin.

“Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng, phối hợp chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, chuyển giao đối tượng Omokeev Ulukbek theo thông lệ quốc tế", thư khen nêu.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với đối tượng Omokeev Ulukbek.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, chiến công này là minh chứng rõ nét về bản lĩnh, nghiệp vụ sắc bén của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Công an Nhân dân Việt Nam trong hợp tác quốc tế về đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phát huy kết quả đạt được, chủ động đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, cuối tháng 10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một người ngoại quốc cư trú trong một căn hộ ở phường Bắc Nha Trang với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn tội phạm gây án ở nước ngoài đang trong hành trình lẩn trốn.

Sau khi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tra cứu thông tin tội phạm truy nã quốc tế, Công an Khánh Hòa xác định người này là Omokeev Ulukbek.

Hộ chiếu đã đổi số được Omokeev Ulukbek sử dụng để lẩn trốn qua nhiều quốc gia.

Hồ sơ thể hiện, từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, Ulukbek cùng một số đối tượng khác đã mua của những người chưa rõ lai lịch 670kg heroin từ Afghanistan để chuyển đến Cộng hòa Liên bang Đức, dưới vỏ bọc “lô hàng bánh kẹo”, nhưng bị cảnh sát quốc gia này phát hiện, phối hợp Cảnh sát Kyrgyzstan truy xét.

Sau đó, Tòa án có thẩm quyền ở Kyrgyzstan ra lệnh bắt giữ Ulukbek về hành vi sản xuất trái phép các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các chất tương tự nhằm mục đích kinh doanh; buôn lậu các mặt hàng có quy định đặc biệt qua biên giới.

Tuy nhiên, thời điểm này, Ulukbek đã trốn ra khỏi lãnh thổ Kyrgyzstan. Ngày 11/2/2021, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra lệnh truy nã đỏ.

Quá trình bỏ trốn, Ulukbek đã kịp thay đổi số hộ chiếu so với số hộ chiếu ghi nhận trong lệnh truy nã đỏ, đồng thời liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia và đến Khánh Hòa ẩn mình dưới vỏ bọc du khách quốc tế.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Vụ Pháp chế, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an cửa khẩu cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh dẫn giải, trục xuất Omokeev Ulukbek về lại Kyrgyzstan để nhà chức trách quốc gia này điều tra và xử lý theo quy định pháp luật của nước sở tại.