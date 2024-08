Bắt giam cán bộ thuộc Sở TN&MT Kiên Giang nhận hối lộ

(VTC News) -

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Ngô Ngọc Quyền (SN 1978), Nguyễn Quốc Huy (SN 1994) - cùng ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, 2 bị can này đều là cán bộ đo đạc của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang.

Bị can Nguyễn Ngọc Quyền.

Trước đó, ngày 28/7, qua tin báo, tố giác của người dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Ngô Ngọc Quyền đang nhận tiền hối lộ của anh H. tại quán cà phê ở phường An Hòa, TP Rạch Giá.

Ông Quyền là người tham gia xử lý vụ việc vi phạm về khai thác khoáng sản của N.V.T. (cha anh H). Trong quá trình xử lý vụ việc, Quyền nhiều lần liên hệ, đặt điều kiện với ông N.V.T. sẽ điều chỉnh số liệu để làm giảm khối lượng khai thác khoáng sản trái phép của ông N.V.T. nhằm giảm nhẹ khung xử phạt. Đổi lại, ông N.V.T. phải chi tiền cho Quyền.

Quá trình làm việc với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) ông Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ của mình. Cùng tham gia điều chỉnh số liệu và nhận hối lộ với ông Quyền còn có Nguyễn Quốc Huy làm chung đơn vị với Quyền.

Khi biết tin Ngô Ngọc Quyền bị bắt, ngày 30/7 Huy đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú.