Bắt giam 5 cựu cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam dùng nhục hình đánh chết phạm nhân

(VTC News) -

Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can trong vụ án “Dùng nhục hình” xảy ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang cũ (nay là Công an tỉnh An Giang).

5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đỗ Ngọc Tiến (33 tuổi, cựu cán bộ Đội Quản giáo), Đặng Tấn Phúc (21 tuổi, cựu hạ sĩ quan nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ), Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, cựu chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ), Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi, cựu chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ), Đỗ Văn Diễn (21 tuổi, cựu hạ sĩ quan nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ).

5 bị can dùng nhục hình dẫn đến phạm nhân tử vong.

Theo điều tra, ngày 5/1, quá trình thực hiện công tác xử lý phạm nhân vi phạm nội quy giam giữ, 5 bị can trên là cán bộ quản giáo, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang cũ (nay là Công an tỉnh An Giang) thực hiện hành vi đánh phạm nhân P.T.C., dẫn đến phạm nhân này tử vong.

Cơ quan Điều tra VKSND tối cao xác định, 5 bị can nói trên đã phạm vào tội “Dùng nhục hình” theo khoản 4 Điều 373 Bộ luật Hình sự.