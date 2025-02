Cựu thiếu úy công an dùng nhục hình gây chết người ở Bình Thuận lãnh án

(VTC News) -

Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tuyên phạt Lê Hữu Tùng (SN 1992, cựu cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh) 9 năm tù; Võ Phi Thành (SN 1996, sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, thực tập tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh) 7 năm tù về tội "Dùng nhục hình".

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2/9/2023, Tổ công tác Công an huyện Đức Linh phối hợp cùng Công an Thị trấn Võ Xu tuần tra phát hiện Lưu Công Mạnh (SN 1985) và B.V.H (SN 1995, cùng trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa) lái xe máy không biển kiểm soát, chở theo 1 bao tải đựng 2 con chó.

Khi bị phát hiện, H. dùng bình xịt hơi cay, cây chích điện để chống trả lại tổ công tác. Qua xác minh truy xét, Công an huyện Đức Linh xác định H. và Mạnh là hai kẻ đã thực hiện hành vi trên, nên tiến hành mời làm việc. Tuy nhiên, chỉ có H. lên làm việc và không thừa nhận hành vi của mình, còn Mạnh bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó H. được gia đình bảo lãnh cho về nhà tối 2/9/2023.

Công an huyện Đức Linh xác định, Mạnh trốn lên tỉnh Bình Phước nên cử một tổ công tác truy tìm và mời về làm việc. Mạnh đã thừa nhận cùng H. thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ.

Khoảng 19h ngày 3/9, ông L.H.P là Trưởng Công an xã Vũ Hòa mời H. đến trụ sở làm việc. Bị cáo Lê Hữu Tùng (là cán bộ đội CSHS) khi đó đến trụ sở làm việc với H., lúc sau thì Thành đến.

Cảnh sát áp giải các bị cáo đến tòa.

Quá trình làm việc, do H. không khai báo về hành vi nên Lê Hữu Tùng đã dùng tay trái véo vào tai; dùng còng số 8 còng tay trái của H. vào thanh dựa ghế H. ngồi, sau đó còng 2 tay H. lên 2 thanh dọc của khung cửa sổ trong phòng họp của Đội Cảnh sát hình sự; dùng tay và gậy cao su đánh H.

Còn Võ Phi Thành đã sử dụng gậy cao su đánh nhiều lần vào mông và đùi của H. Do bị Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành dùng nhục hình nên H. đã tử vong sau đó.

Hành vi dùng nhục hình của Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của con người được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an huyện Đức Linh nói riêng trong việc thực hiện, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp.

Các bị cáo được đưa đến tòa bằng xe thùng.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, các bị cáo thực hiện tội phạm dưới hình thức đồng phạm, bị cáo Lê Hữu Tùng người giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện tội phạm, bị cáo Võ Phi Thành là người thực hành có vai trò thấp hơn Lê Hữu Tùng.

Về hành vi của những người liên quan trong vụ án, đối với Phạm Việt Hưng, nguyên Phó trưởng Công an huyện Đức Linh là người trực lãnh đạo chỉ huy ca trực ngày 3/9 đã thiếu kiểm tra, không nắm bắt kịp thời tình hình ca trực để xảy ra sự việc Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành dùng nhục hình đối với H. Ông Hưng đã bị Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận xử lý kỷ luật bằng hình thức "cách chức", giáng cấp bậc hàm từ Thượng tá xuống Trung tá.

Còn đối với đối với ông Phan Tá Huy, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh, trong ca trực vào đêm 3/9, ông Huy đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nên không phát hiện việc Tùng và Thành đánh ông H. để báo cáo chỉ huy ca trực. Ông Huy đã bị Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận xử lý kỷ luật bằng hình thức "Giáng chức" từ Đội trường xuống Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự.

Đối với ông Lê Hữu Phương, Trưởng Công an xã Vũ Hoà, huyện Đức Linh, trong ca trực vào đêm ngày 3/9, ông Phương nghe thấy ông H. kêu khi bị Lê Hữu Tùng đánh nhưng đã không kiểm tra, báo cáo lãnh đạo để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi của Tùng. Tuy nhiên ông Phương đã nhắc nhở Tùng không được đánh người, ông Phương không biết, cũng không chỉ đạo Tùng dùng nhục hình đối với ông B.V.H.

Ngày 28/11/2024, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ban hành Kiến nghị số 80/KN-VKSTC-C1(P5) đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận xử lý trách nhiệm đối với những người liên quan, trong đó có ông Phương.