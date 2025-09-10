Danh tính kẻ hành hung 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (PC01) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ 2 anh em bị nhóm người hành hung dã man khi giúp người bị tai nạn xảy ra vào ngày 7/9 trên địa bàn xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, PC 01 tiếp nhận tin báo của Công an xã Nhân Thắng về việc: Khoảng hơn 23h ngày 7/9/2025, anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993) cùng các anh Nguyễn Bá Trung (SN 1988); Nguyễn Đức Đại (SN 1987); Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) đều trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình tham gia cấp cứu cho 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông thì bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đuổi đánh khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương tích phải nhập viện điều trị. Anh Đại và anh Thành bị thương tích phần mềm tự chăm sóc y tế tại nhà.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình điều tra, công an xác định danh tính 2 người liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991). Long và Luân là anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an xã Nhân Thắng đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan vụ việc.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 23h ngày 7/9, trên đường đưa vợ đi cấp cứu về, khi đi qua khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện một vụ tai nạn giao thông.

Anh Vĩnh hô hoán gọi người nhà cùng bà con làng xóm ra hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường và canh chừng để đảm bảo an toàn trong lúc chờ người thân nạn nhân đến.

“Người bị tai nạn vẫn tỉnh táo, đã cung cấp thông tin và gọi điện cho người nhà đến. Chúng tôi chỉ ở lại để canh chừng vì trời tối, sợ xe cộ qua lại nguy hiểm cho nạn nhân”, anh Vĩnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh (bên trái) bị chấn thương phần mềm nặng, đứt một bên tai và anh Nguyễn Bá Trung bị đa chấn thương.

Tuy nhiên, khi người nhà nạn nhân đến hiện trường, cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây tai nạn nên to tiếng chửi bới và lao vào hành hung.

“Mặc dù chúng tôi đã giải thích rõ sự tình, thậm chí chính nạn nhân cũng xác nhận lại, nhưng họ không nghe. Họ hung hãn lao vào đánh chúng tôi”, anh Vĩnh kể.

Theo anh Vĩnh, sự việc chỉ dừng lại khi người dân hô hoán và gọi Công an xã Nhân Thắng đến.

Vụ việc khiến anh Nguyễn Bá Trung bị hôn mê, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng anh Vĩnh cũng bị chấn thương phần mềm nặng và đứt một bên tai cũng đang điều trị tại bệnh viện.