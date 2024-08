Bắt gặp cặp cá voi nhào lộn, săn mồi gần danh thắng Gành Đá Dĩa

(VTC News) -

Video: Cá voi săn mồi tại danh thắng Gành Đá Dĩa (Nguồn: Ngô Duy)

Anh Ngô Văn Duy (20 tuổi, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho biết, khoảng 6h sáng 3/8, khi đang đi ghe đánh lưới tại vùng biển gần danh thắng Gành Đá Dĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An), anh bắt gặp hai con cá voi đang nhào lộn, săn mồi.

Theo anh Duy, hai con cá voi có chiều dài hơn 10 mét, nặng khoảng 15 tấn và liên tục nhào lộn trên mặt nước.

Cá voi săn mồi tại danh thắng Gành Đá Dĩa. (Ảnh cắt từ clip)

"Khoảng 1 tuần trở lại đây, sáng nào tôi cũng gặp cặp cá voi này nhào lộn, săn mồi. Sáng nay, chúng thay phiên nhau đớp mồi khoảng 5 phút, sau đó lặn xuống biển. Tôi đã nhanh chóng dùng điện thoại quay lại cảnh tượng thú vị này", anh Duy nói.

Vào đầu tháng 7, người dân tỉnh Phú Yên cũng liên tục bắt gặp hình ảnh những con cá voi có kích thước lớn há miệng săn mồi tại vùng biển Mũi Điện (TX Đông Hòa, Phú Yên).

Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên cho biết, cá voi liên tục xuất hiện tại các vùng biển ở Phú Yên trong thời gian dài là điều đáng mừng, có thể vì những vùng biển mà cá voi trú ẩn từ trước đã bị biến động do bão hoặc sự cố môi trường nên cá voi di cư đến vùng biển ở Phú Yên.

Theo ông Minh, ngay sau khi nhận được tin báo cá voi xuất hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền đến người dân không được lại tiếp cận quá gần cá voi cũng như gây tác động đến môi trường sinh sống của của loài cá này.