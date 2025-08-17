Bất động sản nghỉ dưỡng sắp bứt phá nhờ điều này

(VTC News) -

Báo cáo mới đây của VARS cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước, kể từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028. Trong tháng 8, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

VARS cho rằng chính sách miễn thị thực sẽ tiếp tục thúc đẩy tốc độ phục hồi công suất phòng, kéo theo nhu cầu đầu tư mới vào các dự án bất động sản. Nhiều chủ đầu tư sẽ tiếp tục tận dụng tín hiệu này để tung hàng hoặc tái khởi động các dự án từng bị đình trệ tại các khu vực trọng điểm về du lịch.

Bên cạnh đó, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực còn giúp định hình chiến lược phát triển bất động sản nghỉ dưỡng lâu dài. Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế có thời gian lưu trú dài và khả năng chi tiêu cao sẽ thúc đẩy chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cao cấp như villa biển, resort chuẩn quốc tế hoặc condotel hạng sang.

Song song đó, để đón đầu dòng khách quốc tế tăng nhanh, nhiều địa phương sẽ ưu tiên đầu tư vào hạ tầng trọng yếu như sân bay, cảng biển, và hệ thống giao thông kết nối. Điều này không chỉ nâng cao năng lực phục vụ du lịch, mà còn gia tăng giá trị bất động sản toàn khu vực.

Bất động sản nghỉ dưỡng sắp bứt phá nhờ động lực mới. (Ảnh minh họa)

Trong dài hạn, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến nghỉ dưỡng và đầu tư lâu dài. Không chỉ kéo dài thời gian lưu trú, chính sách này còn giúp thu hút và giữ chân các nhóm khách giá trị cao, từ du khách nghỉ dưỡng dài ngày, chuyên gia quốc tế, đến nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh và môi trường sống hấp dẫn.

Một bộ phận khách quốc tế, đặc biệt là những người đã nhiều lần đến Việt Nam, có xu hướng tìm mua bất động sản để ở dài hạn, nghỉ hưu và đầu tư. Nhờ đó, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ hưởng lợi từ nhu cầu ngắn hạn, mà còn được củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững về lâu dài.

VARS cũng cho rằng, chính sách miễn thị thực chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp ngành du lịch Việt Nam phục hồi nhanh và bền vững sau đại dịch.

Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành động lực bứt phá cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, các chủ đầu tư cần tiếp tục tạo sự khác biệt về sản phẩm và trải nghiệm nhằm nâng cao sức cạnh tranh với các nước trong khu vực, như phát triển các dự án đa dạng sản phẩm, phát triển sản phẩm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, hay gắn với phát triển kinh tế đêm để giữ chân du khách lâu hơn.

Đồng thời, Nhà nước cần sớm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch và ổn định, qua đó củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Báo cáo của VARS cũng cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch với lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tăng mạnh, đã góp phần thúc đẩy tiến trình phục hồi tại các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.

Theo đó, tỷ lệ lấp đầy đã cải thiện rõ rệt. Cụ thể, thông tin khảo sát từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) và thông tin thống kê của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành cho thấy, hiện nay, công suất phòng tại các khách sạn 4 - 5 sao ở các thị trường trọng điểm về du lịch, ghi nhận đạt từ 70 đến tới 90%, thậm chí cháy phòng các dịp lễ, hội, với doanh thu phòng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ.

Các điểm đến này đều là địa phương thu hút khách quốc tế lớn nhất như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, thương hiệu du lịch mạnh, chiến lược thu hút khách quốc tế rõ ràng.

Nhờ đó, giá trị bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại các địa phương nói trên cũng đang dần cải thiện. Mặc dù không ghi nhận mức tăng giá đột biến, tuy nhiên, hiện tượng tiếp tục cắt lỗ gần như đã chấm dứt khi các nhà đầu tư có thêm kỳ vọng vào triển vọng của thị trường.

Thậm chí, một số dự án còn ghi nhận giá giao dịch thứ cấp tăng 5 - 10% trong năm qua. Cùng với đó, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp cũng được triển khai, tái khởi động trở lại và một số chủ đầu tư đã mạnh dạn mở bán dự án với kết quả giao dịch khả quan.