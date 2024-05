Bắt đôi nam nữ ở Quảng Nam mua ma túy về bán kiếm lời

(VTC News) -

Ngày 16/5, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện vừa phối hợp Công an xã Tam Anh Bắc phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Công Trí (29 tuổi, trú thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc) và Võ Thị Thanh Hoa (23 tuổi, trú thôn Bình An, xã Tam Hòa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Võ Thị Thanh Hoa và Nguyễn Công Trí. (Ảnh: C.A)

Qua kiểm tra, lực lượng công an tạm giữ 1 túi nilon chứa chất nghi vấn ma túy đá, khối lượng 1,93 gam.

Trí và Hoa khai nhận mua ma túy về để bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Cách đây không lâu, lực lượng chức năng Quảng Ngãi bắt quả tang Dương Ngọc Thịnh (31 tuổi, trú thôn 6, xã Đức Chánh) cất giấu 26 đoạn ống chựa chứa ma tuý đá.

Khai báo với cơ quan chức năng, Dương Ngọc Thịnh cho biết, trước khi bị bắt, đối tượng mua ma túy của một nam thanh niên không rõ lai lịch và đưa về nhà trọ ở TP Quảng Ngãi tàng trữ.

Khoảng 13h ngày 1/5, Thịnh điều khiển xe máy, mang theo ma tuý vào địa bàn xã Đức Chánh để tìm bạn nghiện sử dụng thì bị bắt quả tang.

Dương Ngọc Thịnh là đối tượng nghiện ma tuý, từng bị phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, vừa mới ra tù, Thịnh tiếp tục tàng trữ chất cấm.