Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày mấy Dương lịch?

(VTC News) -

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nhanh chóng trở lại guồng quay công việc và học tập thường nhật. Những ngày này thường trôi qua khá nhanh vì nhiều người đã bắt đầu suy nghĩ về Tết Nguyên đán đang đến gần.

Không ít người đặt câu hỏi còn bao nhiêu ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đặc biệt, lịch nghỉ Tết năm nay sẽ bắt đầu từ ngày nào theo Dương lịch để có thể chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, công việc, về quê, du lịch hay sum họp gia đình.

Dưới đây là những thông tin chính thức liên quan đến lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như một số lưu ý về lịch nghỉ của học sinh, sinh viên và mốc thời gian mùng 1 Tết.

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày mấy Dương lịch?

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9859/VPCP-KGVX về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo nội dung văn bản này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất về việc tổ chức kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo phương án nghỉ Tết năm 2026 và gửi công văn lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Kết quả tổng hợp cho thấy 100% bộ, ngành, cơ quan được lấy ý kiến đều thống nhất với phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra. Trên cơ sở sự đồng thuận này, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và đi đến quyết định chính thức.

Theo phương án đã được phê duyệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14/02/2026 (Dương lịch) và kết thúc vào hết Chủ nhật, ngày 22/02/2026 (Dương lịch). Như vậy, tổng thời gian nghỉ liên tục là 9 ngày.

Cụ thể hơn, đối với cán bộ, công chức, viên chức, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sẽ bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ được tính từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 Dương lịch, tương ứng với ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 Dương lịch, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Với cách sắp xếp này, tổng số ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026 là 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Đây được xem là quỹ thời gian khá thuận lợi để người lao động có thể về quê, sum họp gia đình, nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe hoặc tham gia các hoạt động du xuân đầu năm.

Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày mấy Dương lịch?

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết sao cho phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhưng vẫn phải bảo đảm đủ số ngày nghỉ theo quy định.

Cụ thể, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong ba phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Doanh nghiệp sẽ quyết định phương án áp dụng sau khi tham khảo ý kiến người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh, sinh viên

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 9 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, đối với học sinh và sinh viên, lịch nghỉ Tết thường có sự khác biệt nhất định so với khối cơ quan hành chính.

Trên thực tế, lịch nghỉ Tết của học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học, cao đẳng do UBND các tỉnh, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quyết định, căn cứ vào kế hoạch năm học cụ thể. Vì vậy, số ngày nghỉ có thể dài hơn hoặc ngắn hơn, và thời điểm bắt đầu nghỉ cũng không hoàn toàn giống nhau giữa các địa phương.

Đối với sinh viên, thời gian nghỉ Tết thường linh hoạt hơn so với học sinh phổ thông. Nhiều trường đại học, cao đẳng bố trí cho sinh viên nghỉ từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có nơi kéo dài 4 đến 5 tuần, tùy thuộc vào lịch học, lịch thi kết thúc học kỳ và kế hoạch đào tạo.

Do đó, để chủ động trong việc mua vé xe, vé tàu, sắp xếp lịch trình về quê hoặc du lịch, học sinh, sinh viên và phụ huynh cần theo dõi sát sao thông báo chính thức từ nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương để nắm rõ lịch nghỉ cụ thể cũng như thời gian quay trở lại trường học sau Tết.

Những thông tin chính thức liên quan đến lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được nhiều người quan tâm. (Ảnh: Lương ý)

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày nào?

Một thông tin được nhiều người quan tâm là mốc thời gian của ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo Dương lịch để thuận tiện cho việc lên kế hoạch cá nhân và gia đình.

Theo lịch, ngày 16/02/2026 Dương lịch (thứ Hai) là ngày 29 Tết, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, ngày tất niên của năm cũ. Đáng chú ý, năm Ất Tỵ không có ngày 30 tháng Chạp, nên ngày 29 Tết cũng chính là ngày cuối cùng của năm âm lịch.

Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động chuẩn bị Tết như dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, cúng tất niên, chuẩn bị mâm cỗ, tổ chức gặp mặt cuối năm và lễ cúng giao thừa sẽ diễn ra sớm hơn so với những năm có đủ 30 ngày tháng Chạp.

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ rơi vào thứ Ba, ngày 17/02/2026 Dương lịch. Đây là ngày quan trọng nhất trong dịp Tết cổ truyền của người Việt, thời điểm để con cháu dâng hương cúng tổ tiên, chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng, thầy cô, bạn bè và gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho một năm mới.

Như vậy, tính từ thời điểm hiện tại, còn khoảng gần một tháng rưỡi để học sinh, sinh viên và người lao động tập trung hoàn thành kế hoạch học tập, công việc của năm cũ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi bước vào kỳ nghỉ dài nhất trong năm 2026. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã được công bố rõ ràng, tạo điều kiện để mỗi người chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian, tài chính và kế hoạch sum họp, du xuân cùng gia đình trong dịp Tết sắp tới.