Hiệu trưởng ở TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ Tết Bính Ngọ tối đa 14 ngày

(VTC News) -

Thông tin trên được đề cập trong thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM, chiều 27/12.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, giáo viên, học sinh và người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán trong 11 ngày liên tục.

Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Hiệu trưởng TP.HCM được linh hoạt điều chỉnh nghỉ Tết, không quá 2 tuần.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026, lãnh đạo các cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị; đồng thời có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết cho học sinh, nhưng không vượt quá 2 tuần, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, trong khung thời gian nghỉ Tết đã được quy định.

Việc điều chỉnh thời gian nghỉ phải bảo đảm thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; bảo đảm tiến độ, thời lượng và chất lượng giáo dục, đồng thời phù hợp với khung kế hoạch chung của toàn ngành giáo dục thành phố.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm bố trí lực lượng trực cơ quan; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026. Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên được nghỉ hai ngày 1 và 2/1/2026 (thứ Năm và thứ Sáu). Do trùng với hai ngày cuối tuần, tổng thời gian nghỉ kéo dài liên tục 4 ngày.

Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động bố trí lịch trực lãnh đạo, trực đơn vị trong thời gian nghỉ lễ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Các đơn vị cần kiểm tra hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ tại phòng học, phòng chức năng, kho thiết bị. Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, nơi làm việc, giữ gìn cảnh quan môi trường “xanh – sạch – đẹp”.