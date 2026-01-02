Bắt buộc dùng từ 1/6/2026, xăng E10 hiện được tiêu thụ thế nào?

(VTC News) -

Từ ngày 1/1/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Sản lượng tiêu thụ thế nào?

Đại diện của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, sau 5 tháng mở bán xăng E10, đến nay đơn vị mở bán mặt hàng này tại hơn 50 cửa hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

“Hiện trung bình mỗi ngày mỗi cửa hàng tiêu thụ được khoảng khoảng 20m³, trung bình mỗi tháng khoảng 1.000m³. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai mở bán xăng sinh học rộng khắp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để người tiêu dùng sử dụng, chuẩn bị cho mốc 1/6 bắt buộc dùng xăng E10, E5 theo quy định”, đại diện PVOIL nói.

Còn theo ông Trần Ngọc Năm - thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex) - đơn vị cũng đang bán thí điểm xăng sinh học tại 40 cửa hàng ở TP.HCM và Quảng Ngãi.

Lượng xăng sinh học E10 tiêu thụ bằng 20% lượng xăng bán ra mỗi ngày. (Ảnh Minh Đức)

“Bình quân mỗi ngày, các điểm bán cung ứng khoảng 50m³ nhiên liệu E10 RON95. Phần lớn khách hàng là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách, đơn vị vận tải và xe công nghệ, dịch vụ. Hiện xăng sinh học E10 được bán với giá 18.800 đồng/lít, thấp hơn xăng không chì RON95 910 đồng/lít; còn xăng sinh học E5 RON92 có giá 18.430 đồng/lít”, ông Năm thông tin.

Nguồn cung E10 có đảm bảo?

Theo ông Trần Ngọc Năm, hiện nguồn Ethanol phục vụ pha chế xăng E10 trong nước đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu, 40% còn lại phải nhập khẩu.

Với riêng Petrolimex, thời gian qua, doanh nghiệp chủ động liên hệ với các nhà cung cấp trong và ngoài nước. Hiện hai nhà máy sản xuất cồn trong nước có thể đáp ứng một phần nhu cầu. Phần còn thiếu sẽ được bổ sung từ các nhà cung cấp nước ngoài với nguồn hàng từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Philippines.

Petrolimex có 7 điểm kho phối trộn xăng sinh học tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc, với tổng năng lực pha chế ước đạt khoảng 6,1 triệu m³/năm xăng sinh học. Để triển khai lộ trình của Chính phủ về kinh doanh xăng sinh học, doanh nghiệp này đang rà soát, xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ pha chế, phối trộn, đảm bảo tăng nguồn cung cho hệ thống phân phối của Petrolimex.

Tuy nhiên, đại diện Petrolimex cũng lưu ý về khó khăn khi triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc. Theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành thì chỉ tiêu hàm lượng oxy đối với xăng E10 được quy định chặt chẽ (không lớn hơn 3,7% khối lượng). Để đáp ứng chỉ tiêu này, xăng nền phục vụ pha chế bắt buộc phải có hàm lượng oxy bằng “0”, chi phí nhập khẩu sẽ cao hơn loại thông thường. Điều này gây khó khăn cho việc tạo nguồn xăng nền, tăng chi phí và giá xăng E10 sau phối trộn.

Vì vậy, Petrolimex kiến nghị Chính phủ điều chỉnh QCVN 01:2022/BKHCN về chỉ tiêu “hàm lượng oxy” tăng thêm do pha Ethanol, phù hợp nguồn xăng nền trong nước và khu vực. Đồng thời, nên có chính sách ưu đãi về giá trong giai đoạn đầu để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiêu thụ xăng E10.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc và thay thế xăng khoáng từ 1/6/2026. (Ảnh Minh Đức).

Làm gì để xăng E10 tiêu thụ tốt?

Nếu đặt cạnh xăng khoáng truyền thống, tỷ trọng tiêu thụ xăng E10 vẫn còn khá khiêm tốn. Theo khảo sát tại một số cửa hàng PVOIL tại Hà Nội, sản lượng tiêu thụ xăng E10 chỉ chiếm khoảng 20% lượng xăng bán ra mỗi ngày.

Làm gì để lượng xăng E10 tiêu thụ tốt và các doanh nghiệp bán lẻ mở rộng thị trường? Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng) cho rằng, để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh xăng E10, mức lợi nhuận cần đạt từ 7% trở lên mới đủ bù chi phí và hao hụt; đồng thời mức chiết khấu về bán lẻ phải ở khoảng 1.400-1.600 đồng/lít thì cửa hàng mới có lãi và mạnh dạn mở rộng bán hàng.

Còn TS Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nêu bài học từ xăng sinh học E5, cho thấy người dân không phản đối nhiên liệu sinh học, nhưng họ cần thông tin minh bạch về lợi ích, độ an toàn và tương thích động cơ.

Để xăng E10 "đi đường dài", cần tháo gỡ rào cản ngay từ gốc, bao gồm việc thống nhất khuyến cáo kỹ thuật, công bố rõ loại xe tương thích và công bố kết quả thử nghiệm độc lập. Song song đó là truyền thông thuyết phục, thông tin khoa học, dễ hiểu đến người sử dụng.

“Ngoài chính sách khuyến khích chung, Nhà nước cần sớm xây dựng định mức hao hụt riêng cho xăng E10, cũng như điều chỉnh cơ chế giá theo hướng phản ánh đúng chi phí thực tế. Khi doanh nghiệp không phải gánh rủi ro lớn về hao hụt, họ mới đủ động lực tham gia sâu vào mạng lưới phân phối, từ đó giúp xăng sinh học tăng độ phủ và dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng”, TS Giang Chấn Tây kiến nghị.

Lộ trình chính thức cho xăng E10

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định 46 bãi bỏ toàn bộ Quyết định 53/2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Như vậy, Quyết định 53/2012 không còn hiệu lực pháp lý; toàn bộ quy định gồm lộ trình, thời điểm, tỷ lệ bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học (như E5, E10) vào xăng dầu truyền thống đều không còn được áp dụng.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng ban hành Thông tư 50/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Cụ thể, từ thời điểm trên, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 (pha 5% ethanol vào xăng RON92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công Thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ ngành được giao đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng, phân phối nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu, chi phí và tác động đến giá xăng E10; rà soát năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, xác định khả năng đáp ứng lộ trình và làm rõ trách nhiệm khi không bảo đảm yêu cầu về nguồn cung.

Đồng thời xác định cơ sở khoa học, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn kỹ thuật của xăng E10.