Bắt bí thư chi bộ ở Thanh Hóa vì bán đất nghĩa trang

Chiều 29/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Đại Thắng tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.

Nguyễn Đại Thắng ký nhận các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát.

Theo kết quả điều tra, năm 2018, Nguyễn Đại Thắng (SN 1976), thường trú ở phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa được bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng phố Trường Sơn cho đến nay.

Cuối năm 2022 và năm 2023 một số hộ dân có nhu cầu mua đất nghĩa trang để xây mồ mả cho người thân nên có gặp Nguyễn Đại Thắng hỏi mua đất khu vực nghĩa trang Cồn Tương, vì vậy Thắng đã thông qua chi bộ thống nhất về việc bán cấp đất nghĩa trang cho các hộ có nhu cầu và các hộ phải trả số tiền 1.000.000 đồng/m2 và giao cho Lê Bá Bình quản trang là người thu tiền. Tổng số tiền bán cho 14 hộ được 335.000.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá thực hiện khám xét nơi ở của Lê Bá Bình.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc giao đất nghĩa trang cho 14 hộ, Nguyễn Đại Thắng khai báo đều chi vào hoạt động chung của phố và không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên đối chiếu sổ thu chi của phố Trường Sơn không có mục thu chi và bản thân Thắng cũng không xuất trình được các chứng từ chi tiêu số tiền nêu trên.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù không có thẩm quyền, nhưng Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình vẫn giao, bán đất nghĩa trang cho người dân và thu tiền đã xâm phạm quyền sở hữu quản lý đất đai của nhà nước, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai của chính quyền địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của chính người dân có nhu cầu được cấp đất nghĩa trang.

Từ kết quả điều tra trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đại Thắng để phục vụ điều tra.