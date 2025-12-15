Triệt phá đường dây ma túy ở Nghệ An, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp

(VTC News) -

Ngày 15/12, theo tin từ Phòng CSĐTTP về ma túy Công an Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công một chuyên án lớn, bắt giữ 3 người, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói heroin với tổng trọng lượng 185g cùng một số vật chứng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐTTP về ma túy phát hiện Châu Văn Cường (SN 1968, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi huyện Quế Phong (cũ) và có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng liên quan đến ma túy.

Ba đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan Công an.

Quá trình xác minh cho thấy Cường đã móc nối với Sầm Thị Hiền (SN 1975) và Lô Văn Tuấn (SN 2001), cùng trú xã Mường Quàng, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực Quế Phong đi các tỉnh để tiêu thụ. Trong đường dây này, Hiền giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tìm kiếm nguồn ma túy từ các đối tượng người Mông khu vực biên giới, sau đó giao cho Cường làm đầu mối phân phối cho người mua.

Đường dây hoạt động với thủ đoạn tinh vi, khép kín. Chúng lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để giao nhận ma túy, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện. Đáng chú ý, khi vận chuyển hoặc cất giấu ma túy, chúng không để “hàng” tại nơi cư trú hoặc khu vực mình quản lý để đối phó với cơ quan chức năng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSĐTTP về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án.

Khoảng 3h ngày 15/12/2025, Phòng CSĐTTP về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 3 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 3 người. Tang vật thu giữ gồm 18.200 viên ma túy tổng hợp, 185g heroin và một cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.