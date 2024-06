Bắt 2 phụ nữ giam lỏng, hành hung em dâu ở Bình Thuận

(VTC News) -

Liên quan vụ việc chị T.T.B.D (33 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) bị chồng cũ và gia đình chồng cũ giữ trái pháp luật, hành hung gây thương tích, tối 9/6, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 người phụ nữ.

Danh tính hai người này là Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi, trú phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) và Nguyễn Thị Hoài Diễm (40 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp).

Nguyễn Thị Hoài Diễm bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, trú xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) và Trần Hữu Tình (33 tuổi, trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết) cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Kết quả điều tra xác định, ngày 4/12/2023, chị D. cùng chồng là Nguyễn Tự Tín (33 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp) về tại số nhà 86, đường Nguyễn Phúc Nguyên (khu phố 14, phường Phú Thủy) để sinh sống.

Ngày 29/12/2023, chị D. và chồng ly hôn. Tuy nhiên sau khi ly hôn, chị D. tiếp tục ở với chồng cũ tại căn nhà trên để tiện chăm sóc 3 con nhỏ.

Nguyễn Thị Ngọc Lan thời điểm bị bắt giam. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Thời gian ở tại đây, Tín và các thành viên trong gia đình cho rằng chị D. là mầm họa, nên Tín, Diễm và Lan (chị ruột của Tín) đã bàn bạc thống nhất nhờ Tâm và Tình giúp sức trong việc canh giữ chị D., không cho ra khỏi nhà.

Quá trình chị D. bị canh giữ thì Tín, Lan và Diễm thay nhau dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh đập, hành hung chị D. gây thương tích. Đến 15/4/2024, lợi dụng sơ hở, chị D. trốn thoát và đến Công an phường Phú Thủy trình báo toàn bộ sự việc.

Cơ quan điều tra khám xét tại số nhà 29, Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp - nơi chị D. bị hành hung, giam giữ trái phép. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết phối hợp với Viện KSND cùng cấp, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ thực hiện lệnh khám xét tại số nhà 29, Trần Bình Trọng và căn biệt thự số 241, Bàu Me (cùng ở xã Thiện Nghiệp).

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ việc.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Thuận, các bị can có thái độ chống đối, không hợp tác, có nhiều thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với cơ quan điều tra…

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.