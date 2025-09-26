Giải cứu người đàn ông ôm 3 bình gas định tự tử

(VTC News) -

Sáng 26/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Tây Hiếu kịp thời cứu sống một người đàn ông có ý định tự tử bằng gas, đồng thời ngăn chặn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng giữa khu dân cư.

Hiện trường sau khi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 25/9, lực lượng chức năng nhận tin báo anh N.V.H. (SN 1982, trú phường Tây Hiếu) mang 3 bình gas loại 12kg vào phòng ngủ, mở van với ý định tự vẫn sau mâu thuẫn với vợ.

Ngay lập tức, Đội CC&CNCH số 3 phối hợp Công an phường Tây Hiếu triển khai phương án cứu hộ. Khi đến nơi, cơ quan chức năng phát hiện không gian phòng kín đặc mùi gas, anh H. trong tình trạng say rượu, tâm lý kích động.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng cắt cầu dao điện toàn bộ khu nhà, đồng thời kiên trì vận động, trấn an. Khi xác định đối tượng không có hành vi manh động, công an đã dùng xà beng phá cửa, tiếp cận và đưa anh H. ra ngoài an toàn, vô hiệu hóa 3 bình gas, mở thông thoáng nhà ở.

Sau vụ việc, Công an phường Tây Hiếu (Nghệ An) đã tiến hành hòa giải, giải quyết mâu thuẫn gia đình và lập hồ sơ xử lý theo quy định.