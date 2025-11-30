Bảo tàng vinh danh tình bạn đặc biệt của người bảo vệ và chú mèo

(VTC News) -

Chú mèo tên Ken-chan lần đầu tiên ghé thăm bảo tàng Thành phố Onomichi, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, vào năm 2017. Trùng hợp là chú có mặt đúng dịp triển lãm đặc biệt về chủ đề loài mèo.

Chú mèo cố gắng lẻn vào bảo tàng nhưng bị nhân viên bảo vệ Sadao Umayahara nhẹ nhàng ngăn lại. Thay vì xua đuổi, ông Umayahara kiên nhẫn cúi xuống để chặn đường của Ken-chan. Chú mèo dường như cũng rất thích chơi đùa với người bảo vệ này.

Nhân viên bảo tàng tinh nghịch ghi lại phút giây chơi đùa giữa người bảo vệ và chú mèo đen tuyền. Những clip và hình ảnh của "cặp đôi" nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản.

Tình bạn giữa nhân viên bảo vệ và chú mèo khiến nhiều người xúc động.

Là nhân viên bảo vệ hợp đồng thời vụ, ông Umayahara chỉ làm việc tại bảo tàng 4 lần một năm trong các đợt triển lãm đặc biệt. Nhân viên bảo tàng nhận thấy Ken-chan chỉ đến thăm nơi này khi ông Umayahara đang làm nhiệm vụ.

Mỗi lần chú mèo xuất hiện, các nhân viên lại sẵn sàng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc chơi đùa giữa người và mèo.

Lần cuối cùng họ gặp nhau diễn ra vào ngày 18/4/2024. Hôm đó, Ken-chan tìm cách lẻn vào bên trong nhưng tự động dừng lại trước cửa vài mét. Ông Umayahara liền bế chú mèo lên và đưa đến khu vực nhà hàng. Nhiều người còn đùa rằng cuối cùng chú mèo tinh nghịch đã chiến thắng trong "trận đấu trí" cam go này.

Một nhân viên theo dõi tình bạn kỳ diệu của cặp đôi trong 7 năm chia sẻ rằng chú mèo không hẳn muốn vào bảo tàng mà chỉ muốn ông Umayahara chơi đùa với mình.

Ken-chan là chú mèo của một người sinh sống lân cận bảo tàng. Theo lời chủ nhân, Ken-chan gặp vấn đề về sức khỏe và ngừng ra ngoài hay đến thăm bảo tàng từ tháng 7/2024. Mặc dù được điều trị tích cực, chú mèo thân thiện này đã qua đời vào tháng 9/2025. Bảo tàng đã thay mặt chủ nhân thông báo tin buồn tới người bảo vệ vào tháng 11/2025.

Chú mèo đen tuyền khiến người bảo vệ già tiếc thương.

Ông Umayahara, người trước đây chỉ nuôi chó, cho biết Ken-chan là chú mèo duy nhất thân thiết với ông. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với người bạn bốn chân của mình: "Tôi vẫn cảm thấy như chú mèo ấy sẽ lại xuất hiện từ góc đường quen thuộc như trước kia".

Bảo tàng Thành phố Onomichi mới đây phát hành bộ lịch năm 2026 để tưởng nhớ Ken-chan. Nội dung là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của chú mèo với ông Umayahara.

Bộ lịch kết thúc bằng hình ảnh Ken-chan đứng trước khu vực nhà hàng, đeo một chiếc nơ đáng yêu. Nhân viên chọn bức ảnh này cho biết họ muốn truyền tải thông điệp rằng chú mèo cuối cùng cũng được tận hưởng những giây phút hạnh phúc tại ngôi nhà thân yêu của mình.

Bảo tàng cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc khỏe mạnh và vui vẻ của Ken-chan trong tương lai. "Linh hồn của Ken-chan giờ đây có thể tự do bước vào bảo tàng", một cư dân mạng bình luận.

Người khác bày tỏ: "Tôi ngưỡng mộ cách nhân viên bảo tàng đối xử tận tâm với một chú mèo như vậy".