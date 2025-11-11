Màn 'phóng sinh' bi thảm hơn 1.100 con mèo ở hồ nước , nhiều con chết đuối

(VTC News) -

Clip ghi lại cảnh hơn 1.100 chú mèo hoảng loạn, lao mình xuống hồ chứa nước. (Nguồn: Douyin)

Sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gây sốc dư luận, hơn 1.100 con mèo bị "phóng sinh" gần một hồ chứa nước có bờ rất dốc, phần nhiều ở tình trạng hoảng loạn cuống cuồng. Rất nhiều con rơi xuống hồ, chấn thương hoặc chết đuối thương tâm.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc diễn ra gần Hồ chứa nước Yingzui ở Thanh Viễn. Hai chiếc xe tải lớn chở khoảng 1.120 con mèo bị nhốt trong lồng, đỗ lại ven hồ.

Ngay khi cửa lồng mở, đàn mèo sợ hãi chạy tán loạn. Nhiều con trèo lên cây gần đó, trong khi số khác nhảy thẳng xuống nước. Một số con vì kiệt sức nên không thể bơi, buộc những người dân địa phương đang chèo ván đứng phải ra tay cứu vớt.

Một người chứng kiến kể lại rằng anh và bạn bè đang dạo chơi gần hồ thì bất ngờ nhìn thấy đàn mèo chạy rông. Nhiều người khác cũng thấy lũ mèo được phóng thích khỏi lồng nhốt, hoảng sợ chạy theo nhiều hướng, không ít con rơi thẳng xuống nước.

Một người dân chia sẻ mình đã cứu được ba con mèo; nhiều người khác cũng cố vớt mèo lên bờ từ vùng nước sâu.

Những chú mèo hoảng sợ sau khi bị "phóng sinh" đến nơi hoang dã.

Ngay sau đó, các tình nguyện viên bảo vệ động vật đến giúp đỡ đàn mèo. Nhiều con vật yếu sức, run rẩy như bị bệnh. Đáng buồn là không ít con chết vì kiệt sức hoặc đuối nước.

Chi nhánh Thanh Thành thuộc Cục Công an Thanh Viễn sau đó xác nhận, có 10 người liên quan đến vụ việc. Nhóm này giải thích rằng họ thích cảnh quan tự nhiên tại đây và mua số mèo trên đến để thả. Một lượng lớn thức ăn cho mèo cũng được để lại hiện trường.

Những người tham gia vụ "phóng sinh" dường như không có ý định phạm tội và không tìm thấy bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, nhóm này từng thực hiện các hoạt động "phóng sinh" mèo tương tự.

Đây không phải là lần đầu tiên khu vực hồ chứa nước Yingzui xảy ra sự cố kiểu này. Các nhóm bảo vệ động vật và môi trường đã nhiều lần cảnh báo, việc thả vật nuôi vào tự nhiên có thể gây mất cân bằng sinh thái, gây nguy hiểm đến chính tính mạng của những con vật được "phóng sinh".

Vụ việc trên gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người gọi hành vi này là nguy hiểm và thiếu suy nghĩ, rằng việc thể hiện lòng từ bi không nên được đánh đổi bằng sự an nguy của động vật hay môi trường.

Tục phóng sinh - cứu mạng động vật (như cá, rùa hay chim) bằng cách thả chúng về môi trường tự nhiên - được cho là giúp tích lũy công đức và thể hiện lòng từ bi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, kiểu phóng sinh tùy tiện, chỉ mang tính hình thức và sai cách bị chỉ trích gay gắt vì làm hại chính con vật được thả và gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái.