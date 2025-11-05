TP Huế vẫn còn hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập sâu khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ

(VTC News) -

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Huế, đợt lụt lịch sử kéo dài từ ngày 25/10 đến 3/11 đã khiến 15 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Các nạn nhân chủ yếu ở các phường, xã Phú Xuân, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương An, Hương Trà, Kim Trà, Quảng Điền, Vỹ Dạ, Thuận An và Phong Dinh.

Mưa lũ cũng làm 3 ngôi nhà ở xã Khe Tre (TP Huế) bị sập và 31 ngôi nhà ở các phường, xã Phong Quảng, Phú Xuân, A Lưới 4, Dương Nỗ và Khe Tre bị tốc mái, hư hỏng khoảng 30%. Đến 16h ngày 5/1, toàn TP Huế vẫn còn hơn 10.534 ngôi nhà thuộc 15/40 phường, xã bị ngập từ 0,3 - 0,5 mét, có nơi sâu hơn như Quảng Điền, Phong Dinh, Hoá Châu, Thanh Thuỷ và Phú Hồ.

Trước khi cuồng phong Kalmaegi đổ bộ, toàn TP Huế vẫn còn hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập. (Ảnh: Sỹ Nhất)

Mưa lũ kéo dài khiến tuyến đường nhựa vào thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc, cách cầu Tư Hiền khoảng 450 m) bị sóng biển xâm thực, làm sạt lở nền đường từ 0,5 - 2 m trên chiều dài gần 500 m.

Toàn TP Huế ghi nhận 38 điểm sạt lở đất, trong đó có nhiều vị trí nghiêm trọng tại xã Khe Tre, 17 điểm ở đèo Ka Tư, cùng các tuyến tỉnh lộ 14B, đường liên xã, liên thôn và ven suối. Tại xã Bình Điền, xuất hiện 2 điểm sạt lở trên quốc lộ 49, 6 điểm trên trục đường Hồ Chí Minh; riêng tại Km23+800 quốc lộ 49 (đoạn Chầm - cầu Tuần), taluy âm bị sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 3/10, nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4 bị nước tràn vào sàn nhà máy khoảng 10cm. Hiện nhà máy ngừng hoạt động, thực hiện khắc phục, mở toàn bộ 3/3 cửa van để điều tiết nước về hạ du, công nhân được sơ tán đến nhà điều hành an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, mực nước sông Hương hiện đang ở mức trên báo động 2, sông Bồ dao động dưới báo động 3 khoảng 0,7 m, trong khi mực nước trên sông Ô Lâu và Truồi giảm chậm. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục xuống chậm và duy trì ở mức báo động 2; sông Bồ dao động dưới báo động 3; còn sông Ô Lâu và Truồi tiếp tục có xu hướng hạ dần.

Tối 5/11, các đơn vị quân sự dọc tuyến biển TP Huế đồng loạt bắn pháo hiệu báo bão, phát tín hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên, theo Đài Khí tượng Thuỷ Văn TP Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi, từ ngày 6 - 9/11 trên các sông ở TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương và các sông khác lên báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao gây ngập lụt kéo dài và diện rộng ở vùng thấp trũng, khu đô thị và lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 16h ngày 5/11, bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo hiện tại cho thấy, đây là cấp cực đại của cơn bão này.