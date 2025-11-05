Bão số 13 Kalmaegi duy trì cấp 14, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 23h, bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 13 Kalmaegi di nhanh chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 10h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn) ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 13. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 22h cùng ngày, bão số 13 Kalmaegi trên vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai.

Dự báo lúc 10h ngày 7/11, bão số 13 trên khu vực Nam Lào, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Lúc 22h ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông Thái Lan, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, hướng di chuyển của bão duy trì Tây Tây Bắc cho tới lúc đổ bộ vào đất liền. Từ chiều tối mai (6/11), từ nam Đà Nẵng tới Đắk Lắk có gió cấp 6-7, sau mạnh lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua gió cấp 10-12.

Mưa trong 2 ngày 6-7/11, trong đó, tâm mưa từ Đà Nẵng tới Đắk Lắk 200-400mm, có nơi 600mm. Nam Quảng Trị, Huế, Khánh Hoà và Lâm Đồng lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền tập trung vào tối 6/11.

Tại cuộc họp chiều 5/11 về công tác dự báo bão số 13 Kalmeagi, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, toàn bộ cấu trúc mây của bão tập trung về phía Tây, có khả năng khi di chuyển gần bờ sẽ đạt cấp 14 -15. Các sản phẩm dự báo quốc tế đều đánh giá, bão có thể đạt cấp 13, giật cấp 15 khi tiếp cận ven bờ, gây ảnh hưởng mạnh đến các khu vực có công trình điện gió và hạ tầng ven biển.

Theo ông Khiêm, mưa tập trung chủ yếu ở phía Nam tâm bão, trong khi phía Bắc trời lạnh, khô. Đặc biệt, khu vực Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có nhiều hồ chứa nhỏ, sức chứa hạn chế; mưa dồn dập trong thời gian ngắn dễ gây nguy cơ sạt lở và mất an toàn hồ chứa.

Đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Bộ cho hay, theo số liệu quan trắc và mô hình khu vực, khu vực trọng điểm chịu tác động trực tiếp của bão gồm các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, phía Bắc Phú Yên và Đắk Lắk.

Ngoài gió mạnh, đài lưu ý nguy cơ mưa cực lớn cục bộ tại vùng ven biển và khu vực sườn Tây của dãy Trường Sơn, nơi địa hình dốc, dễ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Mực nước tại các sông Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kone, Ba và Sê San khả năng lên nhanh từ chiều tối 6/11.