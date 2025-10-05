Bão số 11 Matmo mạnh lên cấp 12-13, Hà Nội mưa lớn từ sáng mai 6/10

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 6h ngày 5/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đảo Hải Nam 90km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Khoảng 16h cùng ngày, bão số 11 Matmo trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Đông Nam, duy trì hướng di chuyển Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Đến 4h ngày 6/10, bão số 11 Matmo không đổi hướng, di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h. Vị trí tâm bão trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ giảm xuống còn cấp 9, giật cấp 12.
Lúc 16h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8.
Tác động của bão số 11 Matmo, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.
Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9.
Từ tối cùng ngày, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 - 5m, biển động dữ dội.
Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.
Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.
Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, cục bộ mưa rất to trên 400mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 150mm chỉ trong 3 giờ. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.
Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, khu vực này mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, có nơi trên 150mm, nguy cơ xảy ra ngập úng.
"Ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Bình luận