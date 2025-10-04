Tin bão số 11 Matmo mới nhất: Giật cấp 15, cách đặc khu Hoàng Sa 290km

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 20h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Khoảng 7h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km, mạnh lên cấp 12 - 13, giật cấp 16.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 11 Matmo.(Nguồn: NCHMF)

Đến 19h cùng ngày, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Nam. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 - 25km/h, cường độ giảm xuống cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Dự báo lúc 7h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, tiếp tục giảm cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12.

Lúc 7h ngày 6/10, bão số 10 Matmo trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu thành vùng áp thấp.

Tác động của bão số 11 Matmo, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15 - 16, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 6 - 8m, biển động dữ dội.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 - 5m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4 - 0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.